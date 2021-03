Studenten willen fysiek contact en richten Walk Along op

BREDA- Nik, Erdal, Amber, Rafael en Anne hebben samen het platform ‘Walk Along’ opgericht. De vijf Social Work studenten van Avans Hogeschool Breda missen het sociaal contact en willen jongeren met elkaar verbinden door midden van wandelingen door de stad. “Juist in deze tijd is het belangrijk om veel te bewegen en nieuwe mensen te leren kennen,” vertelt Anne.

Het platform Walk Along is bedoeld om jongeren met elkaar te verbinden en sociaal contact te stimuleren door lekker te gaan wandelen. De studenten hebben gemerkt dat zij en hun leeftijdsgenoten behoefte hebben aan contact. Niet alleen online, maar juist ook fysiek. “Jongeren die zich niet eenzaam voelden voor de coronacrisis, zijn dat nu wel. We hebben nagedacht over een initiatief waarbij we ons houden aan de de huidige maatregelen, maar waar we wel met elkaar in contact kunnen komen”, legt Anne uit.

Een wandeling maken

“Jongeren kunnen zich bij ons aanmelden. Wij gaan vervolgens aan de slag met een passende route en we koppelen hem of haar aan iemand om mee te wandelen.” De studenten hebben nagedacht over verschillende routes in Breda. “We proberen de routes in de buurt van de deelnemers te houden, zodat er zo min mogelijk reisbewegingen hoeven plaats te vinden.” Ook kunnen jongeren bij hun aanmelding hun hobby’s en interesses doorgeven. Op basis daarvan wordt gekoppeld.

Aanmelden

Aanmelden kan door een berichtje te sturen naar ‘Walk Along’ via Facebook of Instagram. Ook kun je mailen via: walkalongbreda@gmail.com.