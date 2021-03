Stichting Kielegat zoekt nieuwe secretaris: ‘Wil jij van carnaval een nog leuker feestje maken?’

BREDA - Ben jij een gemotiveerde vrijwilliger die zin heeft om van carnaval een nog leuker feestje te maken? Dan zou je zomaar eens de perfecte secretaris voor Stichting Kielegat kunnen zijn. De organisator van het Bredase carnaval maakt de vacature vandaag bekend.

Het lijkt haast ‘gewoon’ dat je in februari of maart vijf dagen lang kan genieten van veel activiteiten en feesten, maar niets is minder waar. Een team van 250 vrijwilligers bouwt gedurende het jaar aan de diverse evenementen die Breda op de kaart zetten. De afgelopen decennia is het Kielegat dan ook uitgegroeid tot een sterk carnavalsmerk dat staat voor verbinding en gezelligheid, maar het kan nog beter. Daar heeft Stichting Kielegat jou voor nodig.

In het bestuur is namelijk een plekje vrij gekomen voor een nieuwe secretaris. Onder deze rol valt onder andere het bewaken van de planning, voorbereiding van de vergaderingen en samenwerken met andere vrijwilligersorganisaties. Naast deze ‘standaardzaken’ die op het bordje van de rechterhand van de voorzitter liggen, zijn er ook drie focusgebieden. Zo wil de stichting een sterkere communicatie. De nieuwe secretaris werkt daarom nauw samen met Sjef Pers en Publiciteit, maar treedt ook op als spreekbuis naar media of organiseert dat de juiste mensen naar voren worden geschoven en de juiste boodschap communiceren. Daarnaast wordt je als secretaris met een team van vrijwilligers verantwoordelijk voor de (slimme) organisatie van en uitvoering van je rol. Ook is er ruimte voor eigen invulling. Stichting Kielegat verwacht van de secretaris to be nieuwe ideeën om carnaval in Breda verder uit te breiden.

Karakter

Stichting Kielegat zoekt een ondernemende, gedreven en assertieve vrijwilliger, die in staat is om eigen koers te varen en een ambitieuze vrijwillgersorganisatie te adviseren. De nieuwe secretaris moet van carnaval een nóg leuker feestje willen maken. Ervaring met een bestuurlijke rol is prettig, maar geen must. Je moet in ieder geval in staat zijn een team van vrijwilligers te motiveren en samen te komen tot mooie resultaten.