Bedrijfskundestudenten gaan Bredase ondernemers helpen verduurzamen

BREDA - Vanaf 10 mei gaan honderden Bedrijfskundestudenten van Avans Hogeschool aan de slag om het bedrijfsleven in Breda te helpen met duurzaam ondernemen. Yolanda Stalfoort van Avans Hogeschool spreekt van een win-win-win situatie. “Bredase ondernemers kunnen heel veel baat hebben bij de gratis hulp die de studenten kunnen bieden. Tegelijkertijd is het voor onze studenten heel leerzaam om aan de slag te gaan in het bedrijfsleven. En de gemeente Breda is uiteraard blij dat duurzaam ondernemen op deze manier gestimuleerd wordt.”

De nieuwe samenwerking tussen niet alleen Avans en de gemeente Breda, maar ook PwC, REDview BI en Stichting Breda Circulair geldt voor drie jaar. Samen slaan zij de handen ineen om het MKB in Breda te helpen met verduurzamen. “Voor ons is deze samenwerking echt uniek”, legt Stalfoort uit. “Op deze manier gaan zowel 2e, 3e als 4e jaars-studenten structureel aan de slag met het onderwerp duurzaam ondernemen, en kan het Bredase bedrijfsleven daarvan profiteren.”

Hoe werkt het?

De tweedejaars bedrijfskunde studenten kunnen voor Bredase ondernemers in kaart brengen hoe duurzaam hun business model is. “Ze kijken daarvoor naar de Sustainable Development Goals (SDG’s) en ze maken een dashboard waarin de ondernemer kan zien waar zijn bedrijf staat in vergelijking met branchegenoten. Zoiets is enorm waardevol, omdat veel ondernemers daar zelf de tijd niet voor hebben of nemen”, stelt Stalfoort.

Daarna kunnen ondernemers samenwerken met studenten uit het derde en vierde studiejaar. Zij werken de oplossingen van de tweedejaarsstudenten verder uit en vullen deze aan met nieuwe inzichten. Zij ontwerpen en implementeren de onderzochte oplossingen binnen het bedrijf in een onderzoeks- of afstudeerstage. Daarbij leveren ook PwC en REDview BI een belangrijke bijdragen: De partners in het project stellen hun kennis en modellen beschikbaar stellen voor de studenten. “Door studenten in te zetten, ontstaat een unieke kans binnen Breda om de professionals van de toekomst te laten werken aan de vraagstukken van morgen. Het enige wat we van de ondernemers vragen, is wat tijd en het delen van data.”

Vraagstukken

Stalfoort benadrukt dat ‘duurzaam’ ondernemen een breed begrip is, dat ook op een brede manier wordt opgepakt. De studenten bedenken onder andere oplossingen voor vragen als: Hoe bespaar ik kosten en verlaag ik mijn ecologische voetafdruk? Maar ook: Hoe behoud ik mijn medewerkers en blijf ik aantrekkelijk als werkgever?

Op 10 mei wordt het startschot gegeven voor de nieuwe samenwerking, en gaan de eerste tweedejaarsstudenten aan de slag. Na de zomer start het vervolg met studenten uit het derde en vierde jaar.