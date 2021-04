Abel (7) zamelt geld in voor Maxima Medisch Centrum

TETERINGEN - De 7-jarige Abel heeft al veel harten gestolen in Teteringen. Het jongentje gaat er langs de deuren om knikkers te verkopen om op die manier geld in te zamelen voor het Maxima medisch Centrum. Hij haalde al tientallen euro’s op.

In het Boekentveld in Teteringen kent iedereen de 7- jarige Abel, vertelt zijn vader Hein. “Abel is altijd heel aanwezig in de buurt. Dan gaat hij langs de deuren en doet hij overal een tekening in de brievenbus. Dat soort kleine dingetjes.” Maar nu is Abel een wel heel bijzondere actie gestart: Hij zamelt geld in voor het Maxima Medisch Centrum.

Knikkers

Op het jeugdjournaal heeft Abel van het Maxima Medisch Centrum gehoord. “We hebben er zelf niets mee te maken, maar Abel heeft op televisie gehoord over het centrum. Blijkbaar heeft het hem echt geraakt dat er kinderen zo ziek zijn aan kanker. Hij besloot toen zelf op een dag ineens om geld in te gaan zamelen.” En daar laat Abel geen gras over groeien. Met allerlei acties probeert hij zijn buurtbewoners te overtuigen om knikkers te kopen en zo bij te dragen aan het Maxima Centrum. “Hij is er heel creatief in. Hij zit dan echt zelf zakjes te vullen met knikkers, en bedenkt acties als een grabbelton of 1 plus 1 gratis.”

De reacties uit de buurt zijn enorm positief. “Dat is heel leuk om te horen. Iedereen kent Abel wel, dus ze weten hoe hij is. Dat hij zich op deze manier in zet voor een goed doel is natuurlijk super van hem.”