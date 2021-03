De aanleg van het zonnepark op de Bavelse Berg is in volle gang

BREDA - Het nieuwe zonnepark op de Bavelse Berg krijgt steeds meer vorm. Momenteel worden door Rooftop Energy, inmiddels bekend onder de naam Groendus, de onderconstructies en bekabeling aangebracht. Sinds eind maart worden de zonnepanelen op de onderconstructie gelegd. De verwachting is dat deze werkzaamheden tot eind april duren.

De verwachting is dat de werkzaamheden tot eind april duren. De werkzaamheden zijn, net zoals de afgelopen periode, op maandag t/m zaterdag van 7.00 uur tot 19.00 uur. Nadat de zonnepanelen zijn geplaatst wordt het zonnepark in gebruik genomen en volgen alleen nog opruimwerkzaamheden.

Nadat het zonnepark klaar is, plant eigenaar van de Bavelse Berg (Sweco), aan de voet van de Bavelse Berg een dubbele bomenrij met hieronder struiken planten. Uiteindelijk groeien deze uit tot een hoogte waardoor het zonnepark niet meer zichtbaar is vanuit de omgeving. De groenaanplant komt aan de oost- en zuidkant van de Bavelse Berg. De bestaande hoge wilgen aan de zuid blijven behouden.



De nieuwe groenaanplant wordt in het plantseizoen aangebracht. Dit betekent niet direct na na de oplevering van het zonnepark, maar in het najaar. Zo krijgen de nieuwe bomen en struiken de beste condities om te wortelen en uit te groeien.

Over het zonnepark

Het zonnepark op de voormalige vuilstort van de Bavelse Berg beslaat zo’n 25 hectare en gaat genoeg elektriciteit leveren voor circa 10.000 huishoudens. Daarmee is het een van de grootste zonneparken van Nederland. De zonnepanelen komen op 1 tot 2,5 meter hoogte te staan en de panelen die gebruikt worden zijn lichtdoorlatend waardoor het groen eronder kan blijven groeien. Dat is niet alleen gunstig voor de stabiliteit van de berg, maar zorgt ook voor ecologische meerwaarde. Onder de panelen kunnen ook schapen grazen.