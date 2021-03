Steekpartij bij skatepark Haagse Beemden: Eén persoon aangehouden

BREDA - Bij het nieuwe skatepark aan het Paradijspad in de Haagse Beemden heeft vanavond een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte één persoon gewond.

De melding kwam om iets over 20.00 uur binnen. Bij de skatebaan aan de Burgstsedreef had op dat moment een steekpartij plaatsgevonden. Politie en ambulance gingen met spoed ter plaatse.

De politie laat weten dat omstanders de verdachte van de steekpartij hebben overmeesterd. De politie heeft de verdachte inmiddels aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor de steekpartij.

De skatebaan in de Haagse Beemden is gloednieuw. Het park is pas sinds afgelopen vrijdag toegankelijk voor publiek.