Nieuwe schilderingen van MonkeyBird Crew en Nina Valkhoff op bouwschutting Grote Kerk

BREDA - Sinds oktober zijn er op de bouwschutting om de Grote Kerk Breda al twee bijzondere schilderwerken te zien, maar deze maand zijn er daar nog twee bij gekomen. De werken horen bij het project Kerk Binnenstebuiten, waarbij het interieur van de kerk letterlijk naar buiten wordt gehaald. Deze keer was het de eer aan MonkeyBird Crew en Nina Valkhoff om hun talent te laten zien.

De Stichting Grote Kerk Breda voert momenteel grootschalige en langdurige restauratie- en renovatiewerkzaamheden uit aan de buitenzijde van de kooromgang van de Grote Kerk. De restauratie van de kooromgang van de kerk is in 2017 begonnen en duurt bij elkaar 10 jaar. Gedurende deze lange periode is in verband met deze werkzaamheden aan de kant van de Grote Markt een bouwschutting geplaatst. In het project Kerk BinnensteBuiten wordt de bouwschutting een platform voor hedendaagse kunstenaars, die hun indruk van de kerk in beeld vertalen.

De kunstenaars

De bouwschutting wordt voorzien van panelen die zijn geïnspireerd op de gotische ramen van de kooromgang. Voor de schilderingen op deze panelen wordt aan vier hedendaagse kunstenaars gevraagd hun creaties te inspireren op elementen uit het interieur van de Grote Kerk. In oktober werden de bijzondere werken van Robin Nas en Mara Piccione al onthuld. Deze keer was het de beurt aan kunstenaarsduo MonkeyBird Crew en Nina Valkhoff.

Kunstenaarsduo MonkeyBird Crew bestaat uit Louis Boidron en Edouard Egéa, afkomstig uit Bordeau. Zij zijn te herkennen aan hun grootschalige zwart-witte muurschilderingen met gouden accenten. Ook keren er regelmatig symbolische apen en vogels terug in hun wekren, die samenhangen met hun naam. Ze streven ernaar om de moderne stadsmens met creatieve en historische symboliek te verwonderen.

Nina Valkhoff is een Rotterdamse street artist, kunstenaar en illustrator. Haar kleurige en imposante muurschilderingen fleuren al diverse steden in Nederland, Portugal, Ierland en Chili op. De dieren in haar werken zijn adembenemend mooi, maar vervullen ook een kritische funtie. De dieren die Valkhoff schildert worden vaak met uitsterven bedreigd. Door de schoonheid van deze dieren en planten te laten zien maakt de kunstenaar mensen bewust van (de bedreiging van) hun bestaan.

Blind Walls Gallery

Dit project wordt in nauwe samenwerking georganiseerd met Blind Walls Gallery; hét museum op straat. Sinds 2015 werkt Blind Walls Gallery aan een nieuw stadsgezicht van Breda door de grijze en grauwe muren van de stad te hergebruiken als canvas. Internationale kunstenaars worden uitgenodigd om te werken aan een groeiende collectie muurschilderingen geïnspireerd op het verleden, heden en de toekomst van Breda. De geselecteerde kunstenaars krijgen een uitgebreide briefing toegestuurd en maken op basis daarvan hun eerste ontwerpen.