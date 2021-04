Dit zijn de drie voorstellingen die volgende week te zien in het Chassé Theater

BREDA - Het Chassé theater heeft de programmering voor de drie testvoorstellingen bekend gemaakt. Wende, Herman van Veen en Roué Verveer zullen de drie voorstellingen voor hun rekening nemen. In totaal kunnen er 1200 bezoekers naar de drie voorstellingen.

Gisterenavond werd bekend dat het Chassé Theater onderdeel is van de landelijke pilot ‘Testen voor Toegang’. Dit is een initiatief van Stichting Open Nederland. Het doel is het leveren van een bijdrage aan het heropenen van het sociaal en cultureel leven in Nederland. Het Chassé Theater mag drie theatervoorstellingen aanbieden en heeft daarvoor Wende, Herman van Veen en Roué Verveer vastgelegd.

Start verkoop

De ticketverkoop start donderdag 8 april om 12.00 uur. Tickets zijn enkel verkrijgbaar via chasse.nl. Bezoekers die nog een ticket voor Herman van Veen hebben van vorig jaar, krijgen voorrang in de ticketverkoop voor deze voorstelling.

Wende met De Wildernis – vrijdag 16 april, 19.30 uur

In samenwerking met Toneelgroep Oostpool, het Nederlands Kamerkoor en een (inter-) nationaal artistiek team verkent Wende De Wildernis in onszelf en de wereld daarbuiten. Ze vertaalt wat tussen hart en onderbuik woont in een nieuwe multidisciplinaire show.

Roué Verveer – zaterdag 17 april, 15.00 uur

Cabaretier Roué Verveer komt in deze bijzondere tijd met een speciaal cabaretprogramma getiteld Omdat het niet anders kan. In deze show geeft Roué op originele wijze een eigen kijk op de wereld. Een wereld die er in de afgelopen maanden er heel anders uit is komen te zien.

Herman van Veen – zondag 18 april, 15.00 uur

Het zou een feestjaar worden, een vrolijk weerzien. Afgelopen jaar zou zijn vijfenzeventigste verjaardag gevierd worden. Nu het weer heel even mag, komt Herman alsnog naar het Chassé om het feest in te halen.