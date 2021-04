Nieuwe dating app dwingt Bredanaars meteen een datumprikker in te vullen

BREDA - Vanaf vandaag kun je in Breda de nieuwe dating app Breeze gebruiken. Deze is ontworpen door ex-TU Delft studenten die gefrustreerd waren met de ‘oude’ datingsapps waar je na veel swipen en chatten vaak alsnog géén echte date hebt. Met Breeze gebeurt dat niet. In de app moet je na een match namelijk meteen een datumprikker invullen. “Breeze werkt niet tegen verveling, maar is juist bedoeld voor mensen die andere willen ontmoeten”, vertelt ontwikkelaar Joris van Doorninck (26).

Breeze is een online dating app voor offline dates. Hiermee zetten oud-TU Delft studenten zich nadrukkelijk af tegen de populaire dating apps waarbij je veel zit te swipen en chatten. “Delft is toch best wel een mannenwereld en we raakte allemaal een beetje gefrustreerd door de manier waarop een datingapp werkt en uiteindelijk leidt tot niets. Hier wilde we aan gaan werken en daar is Breeze uit ontstaan”, vertelt Joris van Doorninck. Na meer dan 3600 georganiseerde dates in de Randstad, is de app klaar voor de volgende stap: Noord-Brabant. Vandaag lanceerden ze hun service in zowel Breda als Den Bosch.



Datumprikker

Bij Breeze stelt een slim algoritme elke dag een geselecteerd aantal profielen voor. Bij een match vullen beide gebruikers direct een datumprikker in. “Als je twee keer niet ingaat op de datumprikker wordt je verwijderd van de app. Breeze werkt dus niet tegen verveling en is dus bedoeld voor mensen die echt andere willen ontmoeten”, legt Joris van Doorninck uit. Breeze organiseert de date en zorgt dat de gebruikers elkaar in het echt ontmoeten. Op deze manier sla je het tijdrovende proces van eindeloos swipen en chatten over, en stimuleert Breeze haar gebruikers om direct voor de offline date te gaan. “Zie het een beetje als First Dates zonder camera’s”, licht mede oprichtster Marsha Goei (24) toe.

Oprichter Thomas Oomens is extra blij met de uitbreiding, omdat hij zelf is opgegroeid in Breda: “Acht jaar geleden ben ik naar de Randstad gekomen om informatica te studeren aan de TU Delft. Dat ik nu met mijn eigen softwarebedrijf iets kan betekenen voor de stad waar ik vandaan kom, maakt de cirkel mooi rond.”

Dragons’ Den

Niet alleen de ontwikkelaars zelf hebben vertrouwen in hun app. In het populaire TV-programma Dragons’ Den gaf ook investeerder Shawn Harris aan vertrouwen te hebben in het concept. Zij investeerde 300.000 euro voor 15 procent van de aandelen. Dat was een flinke boost voor de jonge ondernemers, die door corona geen gemakkelijk jaar achter de rug hebben. Nadat ze een tijd geen dates hebben georganiseerd vanwege de strenge maatregelen, heeft Breeze inmiddels haar draai weer gevonden door corona-proof wandeldates te organiseren. “Nu hebben we zelfs meer wandeldates dan café-dates georganiseerd”, lacht Marsha Goei.