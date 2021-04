VVD: ‘Behoud zoveel mogelijk parkeerplaatsen Lovensdijkstraat’

BREDA - Eerder deze week maakte de gemeente bekend dat de gratis parkeerplaatsen aan de Lovensdijkstraat plaats gaan maken voor een groenstrook. De Bredase VVD is blij met deze impuls, maar vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden blijven. Daarom stelt de partij vragen aan het college.

De gemeente Breda heeft de ambitie om de zanderige parkeerstrook langs de Lovensdijkstraat om te toveren naar een park. Hiervoor liggen inmiddels al verschillende plannen klaar. Er is een 0-parkeervariant waarbij alle parkeerplaatsen komen te vervallen. Wel worden een groot deel van de monumentale bomen in dat ontwerp behouden. Ook is er een 40-parkeervariant, waarbij uitgegaan wordt van betaald parkeren aan de rijweg aan de zijde van Vredenbergh en Avans. Met de komst van deze 40 betaalde parkeerplaatsen moet de rijweg verschuiven. Dit betekent dat hiermee de monumentale bomen verdwijnen en in de plaats nieuwe bomen worden aangeplant.

De Bredase VVD is blij dat dit gebied een impuls krijgt, maar ziet ook haken en ogen aan het plan. “In de eerste plannen is te zien dat er veel parkeermogelijkheden zullen verdwijnen, terwijl dit juist een plek is waar veel studenten, ambtenaren en bezoekers nog gratis kunnen parkeren.” De partij diende in mei 2019 nog een motie in om bij planontwikkeling zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden. “Dit omdat we zien dat de vraag daar naar parkeerplaatsen niet is afgenomen. Hierbij hebben we aangegeven dat mocht blijken dat de vraag naar parkeerplaatsen in de toekomst afneemt er altijd later nog gekozen kan worden om een deel van de parkeerplaatsen te laten vervallen.” Deze motie werd aangenomen.

De partij maakt zich dan ook hard voor het behouden van zoveel mogelijk parkeerplaatsen. Daarom stellen zij een aantal vragen aan het college. Zo willen ze weten onder andere weten waarom er geen scenario is uitgewerkt, waarbij er geen enkele parkeerplaats verloren gaat. Ook wil de VVD graag weten welke mogelijkheden het college ziet om gratis parkeerplaatsen te behouden op deze plek en op welke manier er in de huidige plannen rekening is gehouden met de motie.