Al 5000 euro ingezameld voor Bredanaar wiens appartement in vlammen op ging

BREDA - Jurgen raakte afgelopen donderdag al zijn spullen kwijt toen zijn gloednieuwe appartement aan de Markendaalseweg in vlammen op ging. Vrienden en andere bewoners van het complex besloten in actie te komen en startte een crowdfundingsactie. Met succes, inmiddels is er al 5000 euro opgehaald.

De bewoners van het gloednieuwe City Twin aan de Markendaalseweg zijn donderdagavond flink opgeschrikt door de hevige brand die woedde in één van de appartementen. Het appartement van Jurgen, die pas net in het complex woonde, brandde volledig uit. Door de verwoestende vlammen raakte hij al zijn spullen kwijt.

Al snel zetten medebewoners een inzamelingsactie voor hem op. In de WhatsApp groep van het complex werd een betaalverzoek gestuurd en binnen een paar uur werden er al honderden euro’s gedoneerd. Zij zijn niet de enige. Ook de vriendengroep van Jurgen startte een gofundme-pagina, waar 5.000 euro als streefbedrag werd ingesteld. Met succes, door de donaties van meer dan 189 mensen is dat bedrag al binnen één dag opgehaald. “Heel erg bedankt allemaal, we zijn helemaal overweldigd van alle lieve reacties en donaties”, reageert organisator Rosemarijn Haima op de pagina van de crowdfunding. “Samen gaan we er voor zorgen dat hij weer een mooi nieuw huisje kan inrichten.”

Verder kwamen de bewoners van het complex er relatief goed vanaf. “Ik ben enorm blij dat het nieuwbouw is. Daardoor is de brand het appartement bijna niet uitgekomen”, legde Thea, die boven het getroffen appartement woont, eerder aan deze site uit. “Natuurlijk is de gang helemaal zwart, en hebben wij wel wat schade aan de ramen en het balkon. Maar het had allemaal veel erger af kunnen lopen. Dat besef ik me maar al te goed.”

