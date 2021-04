Agent in gezicht gespuugd na vechtpartij op het Kasteelplein

BREDA - Een 33-jarige Bredanaar heeft zondagavond een agent in zijn gezicht gespuugd. Dat gebeurde op het Kasteelplein. Agenten waren daar ter plaatse omdat de verdachte eerder die avond betrokken was bij een vechtpartij op het plein.

Even na 19.00 uur ontving de politie een melding van een vechtpartij tussen een aantal mannen nabij de ingang van het park. Een aantal agenten die naar de locatie gingen, troffen daar twee mannen aan met verwondingen in het gezicht. Een van hen was direct opstandig richting de politie en begon de agenten uit te schelden. Toen hij het ook nodig vond om naar een van de agenten toe te lopen en hem in het gezicht te spugen, werd de 33-jarige man aangehouden.

De verdachte zit nog vast. De andere man wenste geen aangifte te doen van de mishandeling.