Oranjefeest zorgt voor boosheid bij Bredase horeca: ‘Krankzinnig en onacceptabel!’

BREDA - De aankondiging van een groot Fieldlab evenement met 10.000 bezoekers op het Chasséveld is tegen het zere been van veel Bredase horecaondernemers. Patrick van Asch, eigenaar van zaken als Peddels, Bruxelles en de Suikerkist is in de pen geklommen en schreef een uitgebreide ‘brief’ en burgemeester Depla. Daarin noemt hij de organisatie van het grote feest op het Chasséveld ‘krankzinnig en onacceptabel’.

Op zaterdag 24 april zal er een groot oranjefeest losbarsten op het Chasséveld. Die dag organiseert 538 in samenwerking met Fieldlab het grootste testevenement tot nu toe. Er zijn namelijk 10.000 bezoekers welkom. Met het evenement wordt de tweede fase van de praktijkonderzoeken ingegaan. Het doel van het grote testevenement is om vast te stellen of de ervaringen van de eerdere kleinere testevenementen ook toepasbaar zijn bij grotere aantallen deelnemers.

De aankondiging van het grote evenement is tegen het zere been van veel horecaondernemers. Zij hoorden Mark Rutte dinsdagavond immers vertellen dat zij hun terrassen ook de komende weken nog gesloten moeten houden. Eén van de ondernemers die boos is over de keuze van de gemeente Breda om dit evenement een vergunning te verlenen is Patrick van Asch. Hij is eigenaar van meerdere cafés zoals Peddels en de Suikerkist. In een brief aan de burgemeester geeft hij aan de keuze van de gemeente Breda niet te begrijpen. “Als je dan als Breda zijnde de twijfelachtige afweging hebt gemaakt om het evenement te willen organiseren, vind ik het mogelijk nog interessanter te vernemen waarom de keuze voor locatie Chasséveld? Dit plein ligt letterlijk op steenworp afstand van alle gesloten horeca deuren. Dan is dat wat mij betreft absoluut krankzinnig & onacceptabel!” Hij roept de burgemeester op om nog eens kritisch na te denken over de keuze om het evenement een vergunning te verlenen. “Kijk nogmaals en maak weloverwogen het besluit of het organiseren van dit evenement op het Chasséveld wel het juiste signaal is wat je wilt afgeven aan de horeca-ondernemers en zijn vele werknemers. Succes met het nemen van de juiste beslissing!”