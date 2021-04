Oud KPN-gebouw maakt plaats voor nieuw appartementencomplex

BREDA - De KPN wijkcentrale op de hoek van de Croystraat en de Mathenessestraat gaat tegen de vlakte. Op die locatie komt een complex van appartementen. Om de realisatie van deze appartementen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Het huidige pand aan de Croystraat 8 dient nu nog als KPN wijkcentrale, maar dat is niet meer nodig. Daarom komt er ruimte vrij voor ontwikkeling van nieuwbouwappartementen. Het bestaande pand wordt gesloopt en de nieuwe invulling van het gebied zal bestaan uit een appartementengebouw met 24 koopappartementen.

Initiatiefnemer van het bouwproject is MaasJacobs. Het plan bestaat uit 24 koopappartement verdeeld over vier bouwlagen. De vierde bouwlaag wordt uitgevoerd als setback, een teruggelegen bovenste verdieping. Daarnaast is er een parkeerplaats op het terrein met voldoende parkeergelegenheid voor alle appartementen. De Zuid-Westelijke kant van het gebied zal een groene afscheiding bieden om privacy naar aangrenzende percelen te behouden.

Ter hoogte van het gebied en naast het toekomstige appartementencomplex worden vier bomen gekapt. Hiervoor komen vier nieuwe bomen terug. Het vervangen van de bomen zal pas gedaan worden na de bouw van het nieuwe wooncomplex.

Nieuw bestemmingsplan

In het nu nog geldende bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming ‘Bedrijf’. Binnen deze bestemming is de bouw van woningen niet toegestaan. Om de bouw van het wooncomplex mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan voor de locatie gemaakt, namelijk het ontwerpbestemmingsplan ’IJpelaar, Croystraat 8’. Zienswijze kunnen worden ingediend van 15 april tot en met 26 mei.