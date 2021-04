Grote controle bij Hazeldonk: Zo wil politie criminaliteit in logistiek tegengaan

BREDA - De politie wil criminaliteit in de logistiek tegengaan. Daarom wil de politie de samenwerking met vrachtwagenchauffeurs stimuleren. Hiervoor hebben zij een controle uitgevoerd in samenwerking met de douane, de gemeente Breda en de Belgische gemeente Meer.

Vrachtwagenchauffeurs worden nog altijd onder druk gezet en tegen hun wil in betrokken bij criminele activiteiten, zoals drugs -en mensensmokkel. Als chauffeurs hierdoor in de problemen komen is dat schadelijk voor de chauffeur zelf, maar ook voor het bedrijf. De politie wil samenwerken met de chauffeurs en bedrijven om deze situaties op te lossen. Hieraan is gisteren aandacht besteed tijdens de preventieve controle.

Hulp

Wijkagent Marten Bullema van Hazeldonk is erg te spreken over de samenwerking tussen de verschillende eenheden. “Het is een preventief onderzoek waarbij we chauffeurs bewust willen maken van een goede samenwerking tussen hen en de politie.” Hazeldonk ligt tussen Breda en Antwerpen. Het is een ruime en belangrijke plek voor de logistiek. De eenheden willen bewustzijn creëren bij de chauffeurs. Ze krijgen uitleg over wat de politie doet en hoe zij als chauffeurs om hulp kunnen vragen wanneer zij te maken krijgen met criminele activiteiten.

Tijd is geld

“We snappen dat de chauffeurs door moeten, tijd is geld. Maar toch vragen we kort hun aandacht, omdat we ons punt zo belangrijk vinden. Ze krijgen een folder, kop koffie en uitleg van een agent.” Er komen volgens Bullema vaak verdachte situaties voor. “Zojuist vertelde een chauffeur me dat twee van zijn collega’s in Frankrijk waren opgesloten vanwege drugssmokkel. Hier hadden die chauffeurs niets mee te maken. Wij als politie kunnen ze helpen, maar dan moeten we wel inzicht hebben in wat er gebeurd door samen te werken.” Ook parkmanager Marie-Cecile Roovers is enthousiast over de samenwerking. “We zorgen op deze manier voor de veiligheid van de chauffeurs, ondernemers en het gebied.”