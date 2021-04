Burgemeester Depla beantwoordt brief van boze horeca-ondernemer

BREDA - De komst van 538 Oranjedag naar Breda heeft voor veel boze reacties gezorgd vanuit de lokale horeca. Eén van de horeca-ondernemers die naar aanleiding van het nieuws in de pen klom was Patrick van Asch. In een open brief schreef hij een uitgebreide boodschap aan burgemeester Depla. En die brief heeft de burgemeester nu beantwoordt. “Laten we niet tegenover elkaar staan. Maar samen kijken hoe we na deze langdurige crisis we weer op een veilige manier mooie dingen kunnen doen”, aldus Depla.

Patrick van Asch is eigenaar van meerdere horecazaken in Breda zoals Bruxelles en Peddels. In zijn open brief schreef hij aan Depla dat hij het testevenement van 538 ‘krankzinnig en onacceptabel’ vindt. Mede omdat het op steenworp afstand van de gesloten horecazaken wordt georganiseerd. “Kijk nogmaals en maak weloverwogen het besluit of het organiseren van dit evenement op het Chasséveld wel het juiste signaal is wat je wilt afgeven aan de horeca-ondernemers en zijn vele werknemers”, riep hij de burgemeester op.

Burgemeester Depla heeft uitgebreid geantwoord op de oproep van Van Asch. Daarin bedankte hij de horecaondernemer voor zijn bericht, en legde hij uitgebreid zijn keuze uit. “Ik las je post gisteren vlak na het journaal. Het journaal waar vol trots door de horeca van Utrecht werd getoond hoe mooi het was dat er een Fieldlab Horeca was georganiseerd. Eindelijk weer naar de kroeg. Natuurlijk. Wel getest. Maar vervolgens gewoon weer als vanouds aan de bar. Niks 1,5 meter. Ik werd helemaal blij van die beelden. Want het Fieldlab laat zien hoe we stapje voor stapje weer veilig terug kunnen naar ons oude normaal.” De burgemeester is blij dat Utrecht de kans heeft gegrepen om de heropening van de kroegen op deze manier te testen. Ook zij hadden immers kunnen weigeren, omdat bijvoorbeeld de sportscholen en de theaters nog niet open mochten. “Toen Fieldlab zich meldde met de vraag of Breda wilde meedoen aan een volgend Fieldlad, zeiden we daarom natuurlijk ja.”

In eerste instantie was het voor de gemeente Breda nog niet duidelijk wat voor evenement Fieldlab in gedachten had voor Breda. Het werd uiteindelijk 638 Oranjedag, met 10.000 bezoekers. “Niet omdat we daarvoor hadden gekozen. Maar omdat het kabinet daarvoor heeft gekozen.” Via het evenement kan meer ervaring worden opgedaan over hoe grootschalige evenementen in de buitenlucht kunnen worden georganiseerd. “Wat doe je dan? Zeg je dan nee? Of werk je mee? Met het oog op de kennis die daarbij voor de hele sector wordt opgedaan? Een sector die ook in Breda stevig is vertegenwoordigd. En al meer dan een jaar helemaal stil ligt? Zeg je nee tegen een evenement waar zoveel jongeren naar hunkeren? Heb je gezien hoeveel mensen zich hadden aangemeld. Zou je tegen al die mensen nee hebben gezegd omdat nog niet de gehele samenleving open is? Natuurlijk is het balen dat de terrassen niet open zijn. Maar de terrassen gaan toch niet open als we nee zeggen tegen 538?”, schrijft Depla.

Hij eindigt zijn brief dan ook met een oproep. “Laten we niet tegenover elkaar staan. Maar samen kijken hoe we na deze langdurige crisis we weer op een veilige manier mooie dingen kunnen doen. “