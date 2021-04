Breda gaat niet werken met online reserveringssysteem voor de milieustraat

BREDA - Er komt op korte termijn geen online reserveringssysteem voor de milieustraat in Breda. Het mogelijk maken van het reserveren van een tijdslot om je grofvuil weg te brengen was één van de opties die onderzocht werd om de wachtrijen tegen te gaan. Maar naast veel voordelen kleeft aan het systeem ook één groot nadeel: De capaciteit van de milieustraat zal met zo’n systeem tot dertig procent afnemen.

Momenteel kunnen er zo’n 350 tot 400 auto’s per dag bij de milieustraat terecht. Omdat het niet mogelijk is om een tijdslot te reserveren, sta je als Bredanaar regelmatig in de rij. Het invoeren van een online reserveringssysteem werd daarom onderzocht door de gemeente. En aan zo’n systeem zitten veel voordelen, geeft wethouder Daan Quaars toe in een brief aan de gemeenteraad. Zo zouden de wachtrijen sterk afnemen, kan er beter gepland worden hoeveel personeel er ingezet moet worden en zou de waardering vanuit bezoekers omhoog gaan.

Maar aan het systeem kleeft ook één groot nadeel. Wanneer iedere bezoeker een tijdslot van een kwartier krijgt, gaat er namelijk ook capaciteit verloren. Wanneer er met afspraken gewerkt gaat worden, zou de milieustraat maximaal 240 voertuigen per dag kunnen ontvangen. Een afname van zo’n dertig procent. Om evenveel Bredanaars te kunnen blijven helpen met een reserveringssysteem, zou de tweede milieustraat structureel open moeten. Dat is duur, en waarschijnlijk ook onnodig stelt de wethouder.

Het reserveringsysteem komt er op de korte termijn dus nog niet. Als oplossing voor de lange wachtrijen zal wel nog steeds de tweede milieustraat open gaan wanneer Bredanaars meer dan drie kwartier moeten wachten bij het Spinveld. Die maatregel die de wachttijden sterk doet afnemen is begin april ingevoerd.