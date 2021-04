NAC speelt teleurstellend gelijk tegen Roda JC

BREDA - Het is NAC vanavond niet gelukt om drie punten mee naar huis te nemen na het bezoek aan Roda JC. NAC bleef steken op gelijkspel, en verloor zo dure punten in de strijd om directe promotie.

Het doel van NAC was vanavond duidelijk: Drie punten mee naar huis. Dat is hard nodig om zicht te houden op directe promotie. Maar het is de club uit Breda niet gelukt. Drie keer lukte het NAC vanavond om een achterstand terug om te buigen in een gelijkspel. Maar op voorsprong kwamen de Bredanaars niet.

De doelpunten volgende elkaar snel op. Nadat Roda in de 23e minuut de score opende, maakte Fiorini het al binnen tien minuten weer gelijk. Enkele minuten later komt Roda echter alweer op voorsprong. De 2-1 wordt binnen geschoten nadat lijkt dat de bal al over de achterlijn is geweest. Toch telt de treffer, tot woede van NAC. Twee minuten later schiet El Allouchi op prachtige wijze NAC weer naast Roda. De clubs gaan met 2-2 de rust in.

Na de rust komt Roda voor de derde keer op voorsprong. Maar ook die keer weet de ploeg die niet vast te houden. In de 63e minuut schiet Bilate de 3-3 binnen. En dat is ook de stand die op het scorebord staat wanneer het laatste fluitsignaal klinkt.