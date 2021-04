Breda in de race voor Roze Zaterdag 2023

BREDA - Drie steden hebben zich gemeld als kandidaat voor de organisatie van Roze Zaterdag 2023. Vandaag maakte stichting Roze Zaterdagen Nederland bekend dat ze bidbooks heeft ontvangen van Breda, Enschede en Goes. Eind juni wordt bekend gemaakt wie de oudste Pride van Nederland in 2023 mag organiseren.

Tot en met 15 april konden steden zich aanmelden voor de organisatie van Roze Zaterdag 2023. Breda, Enschede en Goes hebben besloten een poging te wagen om de organisatie toegekend te krijgen en hebben een bidbook ingediend. Zowel Breda (2002) als Enschede (1987 en 2004) mochten in het verleden al een Roze Zaterdag organiseren. Goes heeft het evenement nog niet eerder mogen verwelkomen.



“We zijn heel erg blij dat deze drie steden zich kandidaat hebben gesteld om dit mooie en belangrijke evenement te organiseren. Geweldig dat zij zich op deze manier willen laten zien als lhbti-vriendelijke stad. Er is al veel werk verzet om de kandidaatstelling voor te bereiden en de bidbooks in elkaar te zetten. De komende tijd gaan wij aan de slag om de juiste afweging te maken”, aldus Simon Timmerman, voorzitter stichting Roze Zaterdagen Nederland.



Leeuwarden en Rotterdam

Nadat het evenement in de Friese hoofdstad twee keer werd verplaatst vanwege de coronacrisis, staat Roze Zaterdag 2021 in Leeuwarden nu gepland voor 16 oktober. “Een Roze Zaterdag in oktober is nog nooit voorgekomen en uniek, maar het zijn dan ook unieke omstandigheden”, aldus Timmerman. Rotterdam is in 2022 aan de beurt om het evenement te organiseren.



Roze Zaterdag

Het evenement Roze Zaterdag bestaat sinds eind jaren 70 en wordt traditioneel jaarlijks eind juni georganiseerd. Het evenement heeft een emancipatoir en demonstratief karakter en biedt onder andere ruimte voor informatie, debat, feest, ontmoeting en zichtbaarheid ten bate van seksuele en genderdiversiteit. Stichting Roze Zaterdagen Nederland bewaakt en beschermt de formule van Roze Zaterdag. De stichting ondersteunt en adviseert de steden bij de organisatie van het landelijke Roze Zaterdag evenement.