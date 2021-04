Bavel verzet zich tegen komst groot bedrijventerrein: ‘We laten niet met ons sollen’

BREDA/ BAVEL - De nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Breda zorgt voor grote onrust in Bavel. Rondom het dorp staat maar liefst 44 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen ingetekend. En dat is tegen het zere been van veel van de inwoners van het dorp. Een petitie tegen het plan werd al meer dan 2000 keer ondertekend.

Als het aan de gemeente Breda ligt, gaat een groot deel van het Bavelse buitengebied op de schop. De natuur moet plaats maken voor maar liefst 44 hectare aan nieuw bedrijventerrein. Dat valt te lezen in de Omgevingsvisie 2040. Het plan zorgt voor woede bij veel inwoners van het dorp. Er is een actiegroep in het leven geroepen onder de naam Behoud Bavels Buitengebied. En een petitie over het onderwerp die werd opgestart door het Bavelse platform LBGW kan rekenen op veel steun.

In totaal werd de petitie al meer dan 2000 keer ondertekend. In de petitie wordt de gemeente Breda opgeroepen om het plan om 44 hectare aan bedrijventerrein rond Bavel te realiseren te schrappen. “Deze ontwikkeling zal een enorme impact hebben op Bavel en past niet bij het landelijk karakter van het dorp”, aldus de petitie. De ondertekenaars van de petitie willen voorkomen dat Bavel straks ligt ingeklemd tussen bedrijventerreinen en twee snelwegen.

Ook de nieuw opgerichte actiegroep gebruikt duidelijk taal op Facebook. “We laten niet langer met ons sollen”, laat de actiegroep weten. “Hopelijk gaat men ons Bavel na bijna 25 jaar ook op het stadskantoor eindelijk waarderen en als volwaardig kind accepteren. En hopelijk wordt het volgend jaar dan toch nog een mooi zilveren annexatiejubileum.

Steun

Het dorp krijgt steun van de Partij voor de Dieren. Die partij verzet zich tegen de bouw van een bedrijventerrein in Bavel. “De dorpen om Breda heen lijden zwaar onder de tomeloze expansiedrift van de politiek. Een bedrijventerrein hier, een distributiecentrum daar – het kan niet op.” De partij laat weten ‘het zat te zijn lijdzaam toe te kijken hoe de Bredase natuur steeds weer plaats moet maken voor megalomane projecten.’ De partij vindt dat Breda haar ambities bij vergroening zou moeten leggen in plaats van bij het aantrekken van grote bedrijven.

Marinel van Walsum is één van de Bredase leden van Partij voor de Dieren. “De inwoners van Bavel willen dat het groen behouden wordt, maar het wordt hen heel moeilijk gemaakt. De buitengebieden worden genegeerd door de politiek. Bavel is al omringd door de snelweg, Breepark en de ‘Bavelse Berg’ vol zonnepanelen. En dan komt nu verdozing als volgende bedreiging hun kant op. Wanneer is het genoeg? We moeten dit nú een halt toeroepen, anders is Breda straks een “Stad in een Doos”.

Geïnteresseerden kunnen nog tot 22 april een zienswijze indienen op de ontwerp omgevingsvisie.