Bavel krijgt meer tijd om mening te geven over plan van 44 hectare bedrijventerrein rond dorp

BREDA/ BAVEL - Voor veel inwoners van Bavel kwamen de Bredase plannen voor een groot bedrijventerrein rond het dorp als een onaangename verrassing. Ruim 2000 mensen ondertekenden een petitie uit protest tegen het plan. Maar achter officieel een zienswijze indienen zat wel haast, want die deadline zou 22 april verlopen. Op verzoek van CDA’er Marc van Oosterbosch komt daardoor nu meer tijd. De deadline is verschoven naar 15 mei.

Het is al weken geleden dat de gemeente Breda officieel de concept omgevingsvisie presenteerde. Sindsdien is het plan in te zien via PlanBreda, waar bewoners hun mening kunnen geven.

In de visie staan plannen omschreven die grote invloed hebben op de bewoners van Bavel. In het buitengebied rond het dorp staat namelijk 44 hectare aan bedrijventerrein ingetekend. Dat komt op de plek van natuur die het dorp liever behouden ziet blijven. Bovendien roept het dorp al jaren om meer woningen, en niet om meer bedrijventerreinen. De deadline om een zienswijze in te dienen en zo je mening te kunnen geven over het plan, was echter wel erg krap stelt CDA’er Marc van Oosterbosch. “We merken dat bewoners nog niet goed op de hoogte zijn van de plannen”, legt hij uit. “Ik ben daarom heel blij dat het verzoek om de deadline op te schuiven is ingewilligd door de wethouder. Het gaat er niet om dat wij tegen bedrijventerreinen zijn, maar we willen wel dat iedereen de kans krijgt om zijn mening te geven over een onderwerp dat de komende jaren zoveel effect gaat hebben op onze inwoners.”

Verzet

Er komt vanuit Bavel veel verzet tegen de plannen uit de Omgevingsvisie. De petitie tegen het plan werd al meer dan 2000 keer ondertekend. Inwoners zijn bang dat Bavel straks ingeklemd ligt tussen twee snelwegen en bedrijventerreinen. Ook werd er in het dorp een speciale actiegroep opgericht over het onderwerp: BehoudBavelsBuitengebied. Wie een zienswijze wil indienen kan dat doen via PlanBreda, maar het is ook mogelijk om het via raadsleden te doen. Zo roept CDA’er Jeroen Bruijns Bavelaren op om hem te mailen met hun mening via jeroen@jeroenbruijns.nl.