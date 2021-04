Bredanaars blijven de stad schoonmaken via plogging en suppen

BREDA - Ook dit jaar gaan tientallen fanatieke ploggers en suppers weer aan de slag om Breda schoon te maken. Er vinden verschillende acties plaats. “Ons voornemen voor het nieuw jaar: een afname van het afval in onze stad.”

Kristina Morros en Ron Bekker maken zich tijden hard voor een schone stad, en in het specifiek voor schone singels en oevers. “Breda is een prachtige stad om vanaf het water te ervaren en onze singels zijn een geweldige attractie voor zowel degenen die in de stad wonen als bezoekers. Helaas hebben we een probleem met vervuiling van onze waterwegen. Afval is niet alleen zichtbaar in het water, maar ook op de oevers. We kunnen hier samen verandering in brengen!”, laten zij weten. Daarom organiseren zij ook dit jaar weer diverse clean-up evenementen.

Elke maand, op zaterdag, kunnen enthousiastelingen van 10.00 uur tot 13.00 uur meedoen aan de SUP en Jog clean up. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt meedoen. Zo kun je je aansluiten bij Ron voor plogging (joggen terwijl je afval opruimt) of kun je mee doen met de SUP clean-up, op het water, met Kristina. Dit kan met SUP, kayak, kano of boot.

Kristina en Ron

Kristina is eigenaar van Soul Vibrations Yoga, SUP and Wellness. In haar vrije tijd gaat ze het water op met haar SUP board en verzamelt dan het afval wat ze in het water tegenkomt. Ron is leefstijlcoach en trainer bij Runnerscafe. Ron heeft in het verleden al verschillende hardlooprondjes uitgezet en zwerfafval verzameld: plogging genaamd.

Afval gaming app

Deelnemers kunnen dit jaar meedoen aan een afvalwedstrijd of andere leuke initiatieven. Ook kunnen ploggers en suppers samen werken met Avans, studenten van Avans Milieukunde en de Stadsjutters. Zij hebben onlangs een afvalresearch project opgezet. Ploggers en suppers kunnen hierbij een actieve rol spelen in het verzamelen van waardevolle data. In de afval gaming app Literati kun je informatie registreren.