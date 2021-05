Klokken luiden vanavond vanaf Grote Toren voorafgaand aan de nationale herdenking

BREDA - Voorafgaand aan de nationale herdenking op 4 mei, geeft gastbeiaardier Tommy van Doorn op de beiaard van de Grote Toren Breda een concert. Daarna neemt het Klokkenluidersgilde Breda het stadsgeluid over. Ook wordt traditiegetrouw op 4 mei, de 3750kg wegende Breda-Nassauklok niet zoals gewoonlijk geluid, maar “geklept”.

Vandaag zal vooraf aan de nationale herdenking gastbeiaardier Tommy van Doorn op de beiaard van de Grote Toren van Breda een stemmig concert brengen. Het concert start om 19:00. De gastbeiaardier speelt onder andere werken van Bach en Fauré, en eindigt met muziek van John Williams.

Klokkenluidersgilde Breda

Om 19:50 neemt het Klokkenluidersgilde Breda het stadsgeluid over. Traditiegetrouw op 4 mei, wordt de 3750kg wegende Breda-Nassauklok niet zoals gewoonlijk geluid, maar “geklept”: het kort achter elkaar slaan van de klepel tegen de klokkenwand. Dit kleppen is een traditie die in veel andere steden ook zo wordt uitgevoerd bij de dodenherdenking en geeft een heel ander geluid dan het regulier luiden van de Breda-Nassauklok.

Trompetsignaal

Aangezien ook dit jaar er geen ceremonie is in het Valkenbergpark, speelt trompettist Koen van den Heijkant om 19u59 de taptoe, vanaf de 3e omloop op 60 meter hoogte. Hierna volgen twee minuten stilte. Dit trompetsignaal is goed te horen aan de marktzijde van het centrum.

Luisteraars dienen zich uiteraard te houden aan de geldende overheidsmaatregelen.