Breda Live gaat niet door: ‘We balen super erg’

BREDA - De organisatie van Breda Live heeft zojuist aangekondigd dat hun evenement ook dit jaar niet doorgaat. Ze gaan Breda Live opnieuw doorzetten naar volgend jaar. “De spelregels voor grootschalige evenementen zijn nog steeds volledig onduidelijk”, laat de organisatie in een bericht weten.

De organisatie van Breda Live heeft vanmiddag in een bericht laten weten dat zij hun evenement weer een jaar opschuiven. Door de onduidelijkheid over de spelregels zorgt dat voor teveel risico’s rondom de organisatie. “Hierdoor wordt het te kort dag om het evenement te organiseren zoals wij dat zouden willen”, vertelt de organisatie. “We weten bijvoorbeeld nog niet voor hoeveel personen evenementen zijn toegestaan en of testen verplicht is. Daarbij zijn de ook de precieze spelregels voor het garantiefonds vanuit de overheid nog altijd niet bekend.”

Volgende editie

De organisatie vindt de verplaatsing van het evenement ‘super balen’. “We stonden te trappelen om een spectaculaire editie voor jullie neer te zetten.” De kaarten worden doorgezet naar de volgende editie. Het evenement wordt verplaatst naar 8 en 9 juli 2022. De kaarten van de editie van 2020 blijven hiervoor geldig. Ook laat Team Breda Live weten dat ze zeker deze zomer niet stil gaan zitten. “We zijn bezig met een alternatief om deze zomer tóch spectaculair te maken. Hierover binnenkort meer.”