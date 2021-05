Brabants Boek Present dit jaar gift aan boekhandelaren: ‘Hart onder de riem steken in tijden van corona’

BREDA - Literair toptalent uit Brabant een kans geven om nieuw werk te schrijven. Dat is het doel van Brabants Boek Present. Om ‘Tijdelijk Verblijf’, het werk van Vrouwkje Tuinman, een groot publiek te gunnen, ook in tijden van corona, worden 15.000 exemplaren van het boek dit jaar als gift verdeeld over zeventig Brabantse boekhandelaren.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en Tilt hebben de belofte gedaan om een nieuwe literaire traditie in de provincie te starten. Sinds 2019 krijgt Brabants literair talent de kans om nieuw werk te schrijven voor een groot publiek. Dit Brabants Boek Present krijgen lezers dan van 4 september tot en met 3 oktober bij besteding van 12,50 euro in een Brabantse boekhandel cadeau.

Normaliter kopen boekhandelaren dit geschenk tegen gunstige voorwaarden. Echter schenken de organisaties dit jaar 15.000 examplaren van het boek ‘Tijdelijk Verblijf’ aan zeventig boekwinkels. Hiermee wil het Cultuurfonds Noord-Brabant de boekwinkels een hart onder de riem steken en het werk van Vrouwkje Tuinman een groot publiek gunnen, zeker in tijden van corona. “De boekhandelaren zijn onze belangrijkste partners in dit project”, legt Jan Speelman, Cultuurfonds Noord-Brabant uit. “Bovendien gunnen we alle Brabantse boekliefhebbers de kans om de indrukwekkende novelle van Vrouwkje Tuinman te lezen.” Elk jaar verbinden het Cultuurfonds Noord-Brabant en Tilt meer winkels aan het project. Met deze actie is het mogelijk om het Brabants Boek Present nog breder onder de aandacht te brengen bij een nog grotere groep lezers.

Tijdelijk verblijf

In tijdelijk verblijf schetst Vrouwkje Tuinman hoe een moeder en haar kinderen slag na slag pogen te overleven door hun plichtsbesef en de overtuiging dat het in deze ‘stad van de toekomst’ geen zin heeft nog over het verleden te praten. In het verhaal bouwt een jonge weduwe eind jaren vijftig aan een toekomst voor haar kinderen. Onder haar leiding groeit een smoezelig pension uit tot een plek waar gasten uit de internationale variété-wereld graag verblijven. Maar hoe hard ze ook werkt, ze kan niet voorkomen dat er haar gezin iets vreselijks overkomt.

Met dit boek trekt Tuinman in de maand september, die in het teken staat van Brabants Boek Present, coronaproof door brabant. Bij boekwinkels, leeskringen en bibliotheken kunnen lezers en boekhandelaren met de schrijfster in gesprek over ‘Tijdelijk verblijf’.

Vrouwkje Tuinman (1974) heeft al meerdere boeken en prijzen op haar naam staan. Vorig jaar ontving de schrijfster de Grote Poëzieprijs voor haar bundel ‘Lijfrente’. De intrigrerende roman ‘Afscheidstournee’, over het leven na de dood van de wereldberoemde vioolvirtuoos Nicolò Paganini, bracht ze uit in 2016. Met dit boek werd de schijfster genomineerd voor onder andere de Debutantenprijs en de Libris Literatuurprijs. Haar werk werd daarnaast vertaald in het Engels en in het Duits.

Kijk hier voor meer informatie over het Brabants Boek Present.



Het boek Tijdelijk Verblijf. - Foto: Prins Bernhard Cultuurfonds en Tilt



Schrijfster Vrouwkje Tuinman. - Foto: Luuk Huiskes