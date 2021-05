Pro-Palestina-demonstranten betogen op Chasséveld

BREDA - Een groep demonstranten houdt zondagmiddag een manifestatie tegen geweld en voor de vrijheid van Palestina op het Chasséveld. Volgens de initiatiefnemers is de directe aanleiding om de straat op te gaan de recent ‘buitenproportionele geweldsuitbarstingen in Gaza’.

Het gaat om een brede manifestatie waar iedereen bij aanwezig kan zijn, stelt de organisatie via Facebook. De demonstranten staan zondagmiddag op het Chasseveld uit solidariteit met het Palestijnse volk, maar bovenal uit zorg over de bombardementen tussen Israël en de Gazastrook (Hamas) die met name in Gaza voor veel burgerslachtoffers zorgen, onder wie ook kinderen. “We kunnen het ons niet veroorloven om te zwijgen en de andere kant op te kijken. Want dan zijn we eigenlijk net zo medeplichtig”, vertelt een van de initiatiefnemers. “We moeten bewegen en onze stem laten horen. We moeten landen en politici zover krijgen om het recht toe te passen die er al bestaat. Sta aan de juiste kant van de geschiedenis door je in ieder geval uit te spreken tegen dit onrecht. Iedereen is van harte welkom op deze vreedzame manifestatie.”

“Er is geen sprake van een ‘conflict’ maar een bezetting. Het is ook absoluut geen kwestie tussen joden en moslims, maar tussen een bezettende militaire grootmacht en een onderdrukt Palestijns volk. Het gaat ook om een apartheidssysteem wat afgeschaft moet worden en dat kan alleen als internationaal recht wat al reeds bestaat, eindelijk eens word toegepast. Geen enkel land mag boven de wet staan. Wij zijn een groep betrokken en bezorgde burgers die streven naar eenheid in al haar diversiteit.”

Sprekers

Sprekers zijn onder anderen de Bredase ex-pastor Jan Hopman, Nadia Benaissa (Stichting Kifaia) en Reda Aitihda (een van de initiatiefnemers).

Foto: Wesley van der Line / Groennieuws



