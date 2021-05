Demonstratie tegen de verdozing van Breda: ‘Het is nodig om in opstand te komen’

BREDA - Op het Chasséveld in Breda zal volgende week donderdag een demonstratie worden gehouden tegen de verdozing. De aanleiding daarvoor is het nieuws van de komst van twee distributiecentra naar Posthoren, het terrein langs de Nieuwe Kadijk.

Op donderdag 27 mei zullen Bredanaars die zich zorgen maken over de verdozing van Breda zich laten horen op het Chasséveld. Dan vindt er tussen 15.00 uur en 16.30 uur een demonstratie bij. Iedereen die aanwezig is, wordt gevraagd een kartonnen doos mee te nemen. Op die manier willen de demonstranten aan de mensen in het Stadskantoor laten zien hoe het is om tussen de dozen te wonen.

De demonstratie is een idee van de Partij voor de Dieren. Zij hebben de handen ineen geslagen met onder andere omwonenden en natuurverenigingen. De directe aanleiding is het nieuws van de komst van twee distributiecentra naar Posthoren, het terrein aan de Nieuwe Kadijk. “Wie nu een kijkje neemt bij de Posthoren, ziet misschien niet waar wij ons druk om maken. Immers, de honderden bomen die er ooit stonden zijn al gekapt, de ijsvogels en eekhoorns die er voorkwamen zijn weggejaagd en de schuur met een vleermuizenkolonie onder het dak is afgebroken”, legt Cynthia Pallandt uit. En op die plek komen nu dus twee distributiecentra met een vloeroppervlakte van zo’n 50.000 vierkante meter.

Ook op andere plekken in Breda maken natuurverenigingen en omwonenden zich ernstig zorgen over de verdozing. Zo zien omwonenden van de Rith geen heil in het plan Rithmeesterpark II, en kwam Bavel al in verzet tegen de komst van een bedrijventerrein van 44 hectare rond het dorp. “Als de gemeente niet wil luisteren naar de zorgen van haar inwoners, komen wij met die inwoners naar het gemeentehuis toe”, aldus Pallandt.

De demonstratie van aanstaande donderdag zal vreedzaam zijn, en er zullen meerdere sprekers zijn. De coronaregels zullen worden nageleefd.