De Haagse Beemden steekt de handen uit de mouwen tijdens NLDoet

BREDA - De wijk Haagse Beemden wordt dit weekend flink opgefleurd. Natasja Donkers, initiatiefnemer en vrijwilliger bij Stichting de Sleutel heeft een project bedacht om op deze dag de bloemetjes buiten te zetten. En dankzij Lily van Est wordt ook bij het Moerenveld de handen uit de mouwen gestoken.

“Ons project heet ‘Samen fleuren we op’ en dat bedoelen we letterlijk en figuurlijk. Want als mens fleur je op door je in te zetten voor een gezamenlijk project en de Haagse Beemden fleurt op door de bloemen die we gaan planten in de wijk”, vertelt Natasja Donkers. Samen met bewoners uit de Haagse Beemden is Donkers het initiatief gestart om de wijk een ‘park’ gevoel te geven. “We willen onze wijk graag meer kleur geven op deze dag met behulp van de bewoners uit de Haagse Beemden.” De bloemen moeten zorgen voor een kleurrijke wijk, maar zorgen er ook voor dat de biodiversiteit in de Haagse Beemden wordt gestimuleerd. “We hebben bijvoorbeeld gekozen voor het planten van ranonkels. Deze bloemen zien er vrolijk en kleurrijk uit voor bewoners en zijn ook aantrekkelijk voor bijen.” De plekken waar de bloemen worden geplant staan ook al vast. “We hebben gekozen voor openbare plekken waar veel bewoners voorbij rijden en wandelen, zoals bij de Asterdplas. Zo kunnen we er met zijn allen nog meer van genieten.”

Natasja Donkers is al jaren actief als vrijwilliger in de wijk. “Ik probeer mensen te stimuleren elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Je hoeft echt niet per se de handen uit de mouwen te steken om te helpen. We vinden het ook heel leuk als je ons tijdens de activiteit komt aanmoedigen of een praatje maakt met bewoners en geniet van onze wijk.”

Moerenveld

Ook bij het Moerenveld worden tijdens NLdoet de handen uit de mouwen gestoken. Maar meer nog dan dat is de vrijwilligersactie de start van een veel groter project. Als het aan Lily van Est ligt krijgt het Moerenveld namelijk een grote make-over. “We grijpen NLDoet aan om erover met alle omwonenden in gesprek te gaan.”

Het Moerenveld in de Haagse beemden is een groot speelveld, waar volgens Lily van Est veel meer potentie in zit. Momenteel zijn er een paar faciliteiten op het veld, zoals een voetbalkooi en wat kleine speeltoestellen. “Eigenlijk gebruiken we het Moerenveld niet genoeg. Er is weinig vermaak. En de faciliteiten die er zijn, zijn niet voor alle leeftijden leuk. Het lijkt mij en een aantal andere enthousiaste buurtbewoners heel mooi om meer uit het Moerenveld te halen.” Lily barst daarvoor van de ideeën. “Het lijkt me bijvoorbeeld heel mooi om fitnessapparaten speciaal voor de openbare ruimte te krijgen. Of mooiere speeltoestellen. En een pingpongtafel of basket voor de jeugd”, legt ze uit. “Ook zou het mooi zijn als er meer zitgelegenheden komen.” Samen met andere buurtbewoners grijpt Lily NLDoet aan als startschot van het project. “Zoiets regel je niet binnen een jaar. Maar je moet ergens beginnen. En dat moet je doen bij de omwonenden zelf. We gaan graag samen het gesprek aan over de toekomst van het Moerenveld. “

Het wordt dus geen traditionele klusactie op het Moerenveld tijdens NLdoet. Maar stilzitten zullen ze toch ook zeker niet doen, legt Lily uit. “Natuurlijk steken we ook de handen uit de mouwen. We gaan zwerfafval ruimen en hebben ook een boel bloembollen die we zullen planten om het veld mooier te maken. Dat is een mooie eerste stap naar hopelijk nog veel andere verbeteringen!”