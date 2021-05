Belonen en blokkeren: Check pakt verkeerd geparkeerde deelscooters aan

BREDA - Een ergernis voor veel Bredanaars: deelscooters die zomaar overal geparkeerd worden. Elektrische deelscooter aanbieder Check komt daarom nu met een beloningsprogramma voor bestuurders die de scooter wél correct gebruiken. Vanaf deze week spaar je op verschillende manieren voor gratis ritten.

Het beloningssprogramma van Check heet ‘Coins’ en heeft een simpele structuur. Alle gebruikers doen automatisch mee en kunnen op verschillende manieren Coins verdienen. Bij 10 Coins krijgen bestuurders de volgende rit gratis. Eén van de manieren om een Coin te verdienen is door een positieve parkeerbeoordeling te ontvangen. Iedere gebruiker beoordeelt hoe de scooter door de vorige gebruiker is achtergelaten. Bij een positieve beoordeling ontvangt de vorige gebruiker een Coin. Met deze aanmoediging loont het voor gebruikers om na te denken over hun parkeergedrag en de scooter netjes achter laten. Er wordt niet alleen beloond. Als een gebruiker in een bepaalde periode drie keer een negatieve beoordeling heeft ontvangen volgt een tijdelijke blokkade van het platform.

Gebruikers kunnen elkaar dus een beloning toekennen. Toch is Check niet bang voor hoog oplopende kosten. Paul van Merrienboer, mede-oprichter van Check, is juist blij als het programma op grote schaal wordt gebruikt: “Ons doel is om de makkelijkste weg door de stad aan te bieden. Niet alleen voor gebruikers van onze dienst maar voor álle inwoners van de stad. We bieden pas een echt duurzame oplossing als we met onze gebruikers extra oog hebben voor de schaarse publieke ruimte. We willen probleemloos integreren in steden en zien deze beloning als een investering in de toekomst.”

Aanmoediging

Ook op andere manieren kunnen gebruikers Coins verdienen, bijvoorbeeld door het maken van een rit langer dan 10 minuten. Onderzoek door de gemeente Rotterdam wijst uit dat 23 procent van de deelscooterritten in 2020 een autorit verving. Om deze overgang verder aan te moedigen heeft Check eerder al een starttarief ingevoerd op iedere rit. Hierdoor zijn zeer korte ritten relatief duur. Vanaf vandaag worden langere ritten dus ook beloond met extra Coins. Hierdoor wil Check haar gebruikers stimuleren om nog vaker de auto te laten staan. Ook wil Check middels Coins de omloopsnelheid van deelscooters die lang stil staan vergroten. Door een lang stilstaande scooter te gebruiken ontvangen gebruikers Coins. Op deze manier wordt overlast voorkomen.