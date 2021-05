Geen plaats voor gratis parkeren in plan herinrichting Lovensdijkstraat

BREDA - Bij de herinrichting van de Lovensdijkstraat komt definitief geen ruimte meer terug voor gratis parkeren. De gemeente maakte onlangs bekend dat de gratis parkeerplaatsen aan de straat plaats gaan maken voor een groenstrook. De Bredase VVD was blij met deze impuls, maar vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden blijven. Daarom stelde de partij vragen aan het college. Het college komt nu met antwoord.

Onlangs stelde raadslid Eddie Förster (VVD) het college vragen over het behoud van de parkeerplaatsen op de Lovensdijkstraat. De gemeente Breda heeft namelijk de ambitie om de zanderige parkeerstrook langs de Lovensdijkstraat om te toveren tot een park. Hiervoor liggen inmiddels al verschillende plannen klaar. Zo is er ook een 0-parkeervariant waarbij alle parkeerplaatsen komen te vervallen.

De aanleiding voor de herinrichting van de Lovensdijkstraat is het verbeteren van de waterafvoer vanaf het nieuwe Amphia ziekenhuis naar de singel. “Zowel in de bovengrond als in de ondergrond van de Lovensdijkstraat levert dit dilemma’s op”, aldus het college. “Door het presenteren van twee verschillende varianten voor de herinrichting wordt het participatieproces niet alleen gericht en doelmatig doorlopen, maar maken we ook voor betrokkenen de dilemma’s zichtbaar die optreden bij een dergelijke herinrichting. Die dilemma’s blijven bij het presenteren van één variant vaak onderbelicht.” Via www.planbreda.nl kunnen alle inwoners van Breda reageren op het plan. De direct betrokkenen zoals Vredenbergh, Trip van Zoutlandtkazerne, wijkraad Sportpark en Avans worden actief benaderd.

VVD Breda vroeg zich af waarom er geen één scenario is uitgewerkt waarbij er geen enkele parkeerplek verloren gaat. “De huidige half/onverharde situatie is illegaal volgens het bestemmingsplan en voldoet daarnaast ook niet aan wettelijke eisen. Er wordt geparkeerd op boomwortels en in groenzones. Het is een plaats die gebruikt wordt om te parkeren, maar geen parkeerplaats is”, antwoord het college.

Parkeerdruk

In de oostelijke ring rond de binnenstad loopt er een proces om de parkeerdruk in verschillende buurten aan te pakken. “Het invoeren van gereguleerd parkeren is daarbij één van de manieren om met de overlast om te gaan en wordt op verschillende plaatsen overwogen”, aldus het college. “Tevens zijn we in gesprek met de grote organisaties in de directe omgeving over het parkeren op eigen terrein door studenten en medewerkers en het stimuleren van duurzame manieren om naar die locaties te komen. Een gratis parkeerterrein is strijdig met deze gesprekken en instrumenten en is zodoende ook geen inzet van het college.”