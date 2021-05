Motorrijder ernstig gewond na ongeval op kruispunt Emerparklaan met Peerdsbroek

BREDA - Op het kruispunt Emerparklaan met Peerdsbroek heeft vanochtend een ongeval plaatsgevonden. Een motorrijder kwam in botsing met een automobilist. De motorrijder raakte bij het ongeval ernstig gewond.

Op het kruispunt Emerparklaan met Peerdsbroek heeft vanochtend een ongeval plaatsgevonden. Een motorrijder kwam in botsing met een automobilist. Meerdere ambulances kwamen vervolgens ter plaatse. Ook kwam er een Traumahelikopter ter plaatse die landde op de Emerparklaan. De motorrijder raakte bij het ongeval ernstig gewond.

Wie er geen voorrang verleende is niet duidelijk, de politie onderzoekt het een en ander. Het kruispunt is in zijn geheel afgezet. Het is een flinke ravage van brokstukken op de weg. De auto liep eveneens fikse schade op.



PERRY ROOVERS