Hoe het Bredase reptielenhuis gered werd: Ruim 37.000 euro aan donaties

BREDA - Meer dan 1800 donateurs hebben ruim 37.000 euro gedoneerd aan Reptielenhuis De Aarde. De dierentuin verkeert in zwaar weer door de coronacrisis, maar mede dankzij de donateurs hoeven zij hun deuren niet te sluiten. ‘Onwerkelijk’, noemt eigenaar Oscar Maas alle steun.

Al bijna een half jaar lang mag Reptielenhuis De Aarde geen bezoekers meer ontvangen en hierdoor lopen zij de grootste bron van inkomsten mis. Aan de andere kant blijven de salariskosten en de kosten voor het voeden, onderhoud en energie wel allemaal doorlopen. Om deze reden is het reptielenhuis in samenwerking met Breda Maakt Mij Blij in februari een crowdfunding gestart. En met succes. De crowdfunding sluit vandaag, met een totaalopbrengst van ruim 37.000 euro.

Onwerkelijk

Oscar Maas, eigenaar van Reptielenhuis De Aarde, is ontzettend dankbaar voor de steun die zij hebben ontvangen van hun donateurs. “Het is heel bijzonder. We wisten dat mensen enthousiast over ons zijn, maar de affiniteit die hierbij komt kijken is echt onwerkelijk.” Niet alleen werden er veel donaties gedaan, ook hebben jonge fans van De Aarde via creatieve acties geld ingezameld voor het Reptielenhuis. Het opgehaalde geld wordt onder andere gebruikt voor het onderhoud van het reptielenhuis. “Met dit bedrag kunnen we de dieren voeden en voorzien van lampen en vitamines. Maar ook de vaste lasten worden hiervan betaald”, vertelt Oscar Maas.

Opening

Het Reptielenhuis verkeerde afgelopen tijd in zwaar weer. Maar binnenkort worden de huidige maatregelen versoepelt en mag het Reptielenhuis zijn deuren weer openen. “Dat is echt geweldig en we hebben er enorm naar uitgekeken. Zaterdag openen we onze deuren om 10:00 uur. We werken met tijdsloten, zodat we de drukte verspreiden, maar we hebben nu al ontzettend veel reserveringen en kijken dus enorm uit naar onze heropening,” aldus Maas.

