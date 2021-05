Treinverkeer bijna compleet stilgelegd door grote storing: ‘Stel je reis uit als het kan’

BREDA - Op dit moment is er een landelijke storing aan een telefoniesysteem, en daar heeft de NS veel last van. Het treinverkeer is in een groot deel van Nederland compleet stilgelegd.

De telefoniestoring heeft gevolgen voor de bediening van seinen en wissels. "Het treinverkeer in grote delen van het land wordt stilgelegd. Er is nog niet veel informatie beschikbaar, zodra deze er wel is, informeren wij je verder", laat de NS weten. "Als je je reis kunt uitstellen, is het verstandig om op een later moment op reis te gaan."

Het is nog onduidelijk hoe lang de storing gaat duren.