Vrienden van BredaVandaag verrast met 100 euro shoptegoed

BREDA - Vier vrienden van BredaVandaag zijn de gelukkige winnaars van 100 euro shoptegoed van het Bredase herenmodemerk TRESANTI. Afgelopen week konden drie van de vier cadeaubonnen persoonlijk worden overhandigd aan de winnaars.

Vrienden van BredaVandaag steunen onze krant én dagelijkse nieuwssite. Mede dankzij de Vrienden van BredaVandaag kunnen wij ervoor zorgen dat Bredanaars zowel online als op papier gratis voorzien worden van hét lokale nieuws uit de gemeente Breda.

Als dank voor hun steun ontvangen Vrienden van BredaVandaag ieder jaar het Jaarboek Breda, én profiteren ze het hele jaar door van cadeaus en winacties in samenwerking met lokale ondernemers. Zo ontvingen zijn eerder dit jaar al een gratis theepakket van Localtea en een eetbare plant van De Plantage, en maakten zij nu kans op één van vier cadeaubonnen tere waarde van 100 euro van TRESANTI.

Lijkt het jou ook leuk om de lokale nieuwsvoorziening te steunen en tegelijkertijd te profiteren van allerlei leuke acties? Ga dan voor meer informatie naar www.vriendvanbredavandaag.nl en meld je aan!

Over Tresanti

TRESANTI is vier jaar geleden opgericht en is in Nederland op ruim 200 verkooppunten te vinden. Daarbij heeft het merk twee eigen winkels, waarvan één in ‘t Sas in Breda. Het merk richt zich uitsluitend op mannenmode. De komende drie jaar zal TRESANTI bovendien de kledingpartner zijn van NAC Breda. “Voor TRESANTI is de samenwerking met NAC heel mooi, omdat we een echt Bredaas bedrijf zijn. Het Coronajaar was voor ons niet makkelijk, omdat ook kledingwinkels moesten sluiten. Maar net zoals NAC kijken we altijd positief vooruit. Nooit Opgeven, Altijd Doorgaan! We zijn blij dat we samen met NAC onze ambitieuze groeiplannen een boost kunnen geven vanuit Breda!”, aldus Teng Janssens van TRESANTI.