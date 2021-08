Bonnie st. Claire signeert autobiografie bij Venise Bar in Breda

BREDA - Bonnie St. Claire (71) signeert zondag 22 augustus op het terras van de Venise Bar haar recent verschenen autobiografie ‘Kwam een vrouw bij de slijterij’. Vanaf 14.00 uur is het mogelijk om een exemplaar van haar boek te kopen en te laten signeren in de Halstraat.

Sinds de jaren ’60 actief is Bonnie St. Claire, wiens echte naam Bonje Swart is, actief als zangeres. Bonnie St. Claire werd geboren op een schip, als dochter van een binnenvaartschipper. In 1966 werd ze ontdekt tijdens een concert van Peter Koelwijn, toen ze als 17-jarig meisje op het podium een lied mee mocht zingen. In 1967 kreeg ze via Koelewijn een platencontract en maakte ze onder de artiestennaam Bonny St. Claire haar eerste single. In 1976 had ze haar grootste hit Dr. Bernhard samen met Ron Brandsteder. Andere successen van Bonnie St. Claire waren Pierrot, Bonnie kom je buiten spelen en Sla je arm om mij heen.

Alcoholverslaving

De laatste decennia kwam de zangeres voornamelijk in het nieuws vanwege haar alcoholverslaving. 2004 werd St. Claire door de rechter veroordeeld tot 20 dagen gevangenisstraf omdat ze in 1997 voor de derde keer een auto-ongeluk had veroorzaakt onder invloed van alcohol. Eerder had ze al een taakstraf gekregen voor het veroorzaken van een ongeluk onder invloed van alcohol. In november 2008 werd St. Claire met een ernstige leverbeschadiging (cirrose) ten gevolge van haar alcoholprobleem opgenomen in het ziekenhuis. In haar autobiografie vertelt ze onder andere dat ze sinds 2018 geen druppel meer gedronken heeft.