Bredanaars fietsen twintig fietsen bij elkaar voor kinderen die het niet kunnen betalen

BREDA - Twintig Bredase kinderen, die zich geen fiets kunnen veroorloven, krijgen vanuit actie ‘Breda fietst voor Breda’ tóch een nieuwe fiets. Bijna 700 stadsgenoten fietsten afgelopen maanden met de app Ring-Ring 100.000 gesponsorde kilometers bij elkaar.

Sinds april kan iedere Bredanaar meefietsen voor het goede doel. Iedereen kon een app installeren die iedere afgelegde kilometer op de fiets registreert. Wanneer Bredanaars in totaal 100.000 kilometer bij elkaar fietsten, delen de deelnemende organisaties twintig fietsen uit aan Bredase kinderen die zich geen fiets kunnen veroorloven. De 100.000 kilometer is nu bereikt. De actie is in samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda, Wielervereniging Breda en verschillende Bredase fietsenmakers die samen een bijdrage willen leveren aan het tegengaan van mobiliteitsarmoede én aan fietsstimulering in de stad.

‘‘Hoe mooi dat vanaf september 20 kinderen nu wél op de fiets naar school of naar hun vriendje of vriendinnetje kunnen. We zijn een fietsland en Breda ligt in een unieke fietsregio. Zo vroeg mogelijk leren fietsen maakt kinderen zelfstandig en zorgt ervoor dat zij zich later ook veiliger voelen in het verkeer. Grote dank aan al die sportieve en betrokken Bredanaars”, aldus Daan Quaars, wethouder mobiliteit.

De fietsen gaan naar kinderen in gezinnen waarbij er thuis geen geld is voor deelname aan een sport of culturele activiteit en dus ook niet voor de aanschaf van een fiets. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda zal samen met een aantal van haar intermediairs, waaronder Stichting Leergeld, de fietsen toekennen.



De actie is nog niet afgelopen. De Ring-Ring-app is nog steeds te downloaden en elke kilometer telt mee. “Samen zorgen we ervoor dat nog meer kinderen een fiets krijgen.”