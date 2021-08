Toch geen opblaasbootjes in de Haven: Breda Drijft geannuleerd

BREDA - Breda Drijft gaat in 2021 toch niet door. Het evenement stond in eerste instantie gepland voor juli, maar werd vanwege de coronamaatregelen al verplaatst naar augustus. Vandaag werd duidelijk dat ook dat niet haalbaar is. Het evenement zal niet meer doorgaan deze zomer.

Wat keek de organisatie van Breda Drijft ernaar uit: Eindelijk weer de Haven van Breda vullen met opblaasbootjes voor een dobberfestijn van maar liefst twee dagen. In eerste instanatie was het plan dat het evenement al op 17 en 18 juli plaats zou vinden, maar dat bleek niet haalbaar. De editie van 2021 werd daarom verplaatst naar 21 en 22 augustus. “Destijds waren de vooruitzichten voor augustus veel positiever”, legt Bram Bul uit. Maar vandaag maakt de organisatie bekend dat ook door die datum een streep moet worden gezet.

“De nieuwe maatregelen voor evenementen gooien roet in het eten. In zeer goed overleg met de gemeente hebben we tot gisteren nog wel de opties bekeken om het toch door te laten gaan. Er is zelfs gekeken naar een nieuwe locatie of een variant met meerdere malen 750 bezoekers. Helaas bleek dit alles, tot grote teleurstelling, toch niet haalbaar en gaat er een definitieve streep door Breda Drijft 2021.” Het is een flinke domper voor de organisatie. “Juist in deze tijd hadden we graag iets moois willen organiseren, dit in welke vorm dan ook.”

Alle kaartkopers hebben bericht gehad en worden in de loop van volgende week geïnformeerd over hun gekochte tickets. De organisatie hoopt in 2022 weer een volwaardige editie van Breda Drijft te kunnen organiseren.