Sportieve singles opgelet: ren de liefde van je leven tegen het lijf tijdens Runningdate

BREDA - Ben je single en sportief? Dan is het volgende wat voor jou! Runnerscafe, de Wandeldate en Breda Buiten organiseren op 4 september ‘Runningdate’. De perfecte combinatie vindt de organisatie: “Je werkt aan je conditie en je leert nieuwe mensen kennen”.

Kan jij twee kilometer achter elkaar hardlopen? Dan heb je zomaar de kans om de liefde van je leven tegen het lijf te lopen. Runnerscafe en De Wandeldate werken namelijk samen met Breda Buiten aan ‘The summer of love’. Daarom organiseren zij op zaterdag 4 september Runningdate, een datingevent waarbij sportieve singles hardlopen door Breda.

De middag begint om 13.30 uur met een training vol met duo hardloopoefeningen en sportieve spellen, waarbij je alle deelnemers leert kennen. Na een korte drinkpauze start de interval training, gevolgd door een looples waarin je leert hoe je ‘mooi’ kan hardlopen. Onder het motto ‘samen uit, samen thuis’ keert de groep vervolgens terug naar het beginpunt, Radio Pannekoek aan de Veilingkade. Daar kan nog gezellig nageborreld worden met leuke, fitte runningdates.

Volgens de organisatie zijn er genoeg redenen om mee te doen aan Runningdate. “Hardlopen en daten is praktisch. Je werkt aan je conditie en je leert nieuwe mensen kennen. En komt er geen vervolg aan deze date? Geen probleem jullie hebben beiden wel lekker samen bewogen in de buitenlucht”, schrijft Ron Bekker van Runnerscafe. “Geen maskers, geen keuze stress omdat je niet weet wat je aan zou trekken bij je eerste date en je mag pronken. Heb jij hard getraind en een wedstrijd of evenement gelopen? Daar mag je best trots op zijn en aan je date vertellen. Zorg wel dat het gezellig blijft het is geen wedstrijdje ‘wie gaat het hardst’.”

De groep van Runningdate verzamelt zaterdag 4 september om 13.00 uur bij Radio Pannekoek, waarna om 13.30 uur gestart wordt met de training. Kleding en spullen kunnen worden achtergelaten bij de horeca. Kijk voor inschrijven en meer informatie hier.