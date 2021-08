Duikboot Festival afgelast, organisatie boos vanwege gebrek aan duidelijkheid

BREDA - Er zal deze zomer wederom geen Duikboot Festival plaatsvinden. Dat laat de organisatie van het evenement weten op hun Facebookpagina. Ook zijn ze erg gefrustreerd vanwege een gebrek aan duidelijkheid vanuit de overheid.

Wederom een zomer zonder Duikboot Festival. Alles stond in de startblokken om na een jaar van afwezigheid terug te keren. Echter kan het festival ook dit jaar helaas nog niet plaatsvinden.

De organisatie is vooral teleurgesteld vanwege het gebrek aan duidelijkheid, zo laat men weten op Facebook. ‘’Balen. We zijn flabbergasted. Er is ons maandenlang een worst voorgehouden en nóg krijgen we geen duidelijkheid. Waar is de ‘summer of love’ en wanneer hebben we kunnen dansen met mr(s) Janssen dan?’’

Unmute ons

Op de Facebookpagina wordt ook opgeroepen tot actie in de festivalbranche. ‘’Sluit je aan bij onze vreedzame protestmars: ‘Unmute Us’’’, zo valt te lezen. Je kunt deze actie steunen door het Facebookbericht te delen.



Kaartjes

Het festival was in 45 minuten uitverkocht. Eind volgende week krijgen alle kaarthouders een mail met verdere informatie over de aangeschafte tickets.