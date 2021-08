Duikboot Festival houdt hoop: ‘Maar het zijn zwarte dagen’

BREDA - Op 28 augustus moet het gaan gebeuren bij de Asterdplas: Duikboot Festival 2021. Maar of het Bredase festival daadwerkelijk door kan gaan, is zeer de vraag. Toch gooit organisator Frank Haagen de handdoek nog niet in de ring. “Het zijn zwarte dagen, maar we houden vast aan het kleine beetje hoop dat er nog is.”

Op 28 augustus hoopt Frank Haagen eindelijk weer Duikboot Festival te kunnen organiseren bij de Asterdplas. Maar de kans dat dat mogelijk gaat zijn, is maandag een stuk kleiner geworden. Toen maakte Mark Rutte namelijk bekend dat top 1 september alleen festival met maximaal 750 bezoekers door mogen gaan. Daarbij plaatse de premier één kanttekening: Als op 13 augustus blijkt dat verdere versoepelingen mogelijk zijn, dan zijn grotere festivals mogelijk tóch al eerder mogelijk. Het is dan aan festivalorganisatoren zelf om te beslissen of zij nog genoeg tijd hebben.

Er bestaat dus nog hoop voor Duikboot Festival. Want de organisatie trekt er de stekker nog niet bij voorbaat al uit. “Voor nu houden we het kleine beetje hoop vast”, legt Haagen uit. Haagen is naast Duikboot ook organisator van Paradijs van het Zuiden en Daisy Festival. Voor Daisy Festival is al wel besloten dat het evenement niet door zal gaan. Dat stond namelijk gepland op 14 augustus.