Breda opgeschrikt door harde knallen

BREDA - Ben jij vannacht wakker geworden omdat je harde knallen hoorde? Dan ben je niet de enige. In grote delen van de gemeente waren knallen te horen. Waardoor het geluid veroorzaakt werd, is niet duidelijk.

Op Twitter deden veel mensen melding van de knallen. Die vonden plaats in de nacht van maandag op dinsdag. Ook op het platform watwasdieknal.nl werden de meldingen massaal gedeeld. De meeste meldingen kwamen uit het centrum van Breda, Prinsenbeek en Teteringen. Maar ook in Bavel en Ulvenhout werden enkele knallen gehoord.

Op Twitter deelden veel mensen berichten over de knallen. "Lees meerdere berichten over de rare doffe knallen van 00:15. Weet iemand al iets meer ondertussen? Vuurwerk en vliegtuigen klinken niet zo.. Hier in Bavel was het ook te horen. Wil graag slapen maar vind maar eng", schreef iemand. Anderen omschrijven de knallen als 'harder dan vuurwerkbommen'. Huizen zouden hebben getrild.

Artikel gaat verder onder de tweet.

En nog meer Bredanaars vragen zich af wat er zojuist knalde #Breda https://t.co/afqMEQJYa3— Roeland Roovers (@r0eland) August 16, 2021

Er wordt volop gespeculeerd over de herkomst van de knallen. Zo zagen sommige mensen ook een brandende gloed, waardoor wordt gespeculeerd over vuurwerk. Anderen schrijven dat de knallen en de gloed uit de richting van Shell Moerdijk kwamen, en denken dus aan het affakkelen daar. Er is nog geen definitieve duidelijkheid over de herkomst van de knallen.

Door de vele berichten over de knallen was Breda vannacht ook trending op twitter.