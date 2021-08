Volop speculaties over herkomst van harde knallen in Breda

BREDA - De harde knallen die vannacht te horen waren in Breda en omstreken houden de gemoederen bezig. Er is nog altijd geen duidelijkheid over waar ze vandaan komen. Veel Bredanaars stellen dat het om vuurwerk zou gaan dat is afgestoken in de polder bij Prinsenbeek. De politie kan dat echter niet bevestigen. Zij hebben geen meldingen binnen gehad.

Wat waren de harde knallen die vannacht te horen waren in Breda? Dat is de vraag die dinsdag veel Bredanaars bezig houdt. Op social media worden massaal filmpjes gedeeld waarop de knallen te horen zijn.

Eén van de meest gehoorde stellingen is dat de knallen afkomstig zouden zijn van vuurwerk. “Dit waren goede kwaliteit Shells niks meer niks minder”, stelt iemand op Facebook onder een artikel over de knallen. “Dat kon je horen aan de zachtere doffe knallen dat ze uit de mortier gelanceerd werden en vervolgens lekker dreunend ontploffen met prachtige Colours en Titanium Salutes.” Ook iemand anders lijkt daar zeker van te zijn. “Mensen, was gewoon vuurwerk in de polder rond de Mark in Prinsenbeek, heb het zelf gezien. Waren grote shells.” Navraag bij de politie van Breda biedt echter geen duidelijkheid. “Wij hebben geen meldingen van vuurwerkoverlast in Prinsenbeek”, laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten.

Op het platform watwasdieknal.nl is goed te zien waar alle meldingen precies vandaan kwamen. Daar valt op dat de meest meldingen uit de Haagse Beemden en Prinsenbeek kwamen. Ook op die site wordt hevig gespeculeerd over de herkomst van de knallen. Daar schrijven mensen dat ze de knallen júist niet op vuurwerk vonden lijken. “Het leek wel of ze aan het heien waren het klonk niet echt als vuurwerk”, schrijft iemand die de knallen hoorde in Breda.

Iemand uit Prinsenbeek wijst naar Shell Moerdijk als veroorzaker. “Op camera zie ik vuurexplosie in combinatie met harde knallen. Dit komt uit richting van Shell Moerdijk”. De melder verwacht dat de knallen dus te maken hadden met het affakkelen. Al schrijft iemand uit Terheijden dan weer dan zij het geluid juist níet op affakkelen vond lijken. Zij kan het geluid niet beter omschrijven dan ‘doffe knallen’.

Vooralsnog blijft de herkomst van de knallen dus onduidelijk.