Het ‘blauwe bloed’ van Kees Wouters: 50 jaar bij de AH

BREDA - Donderdag 2 september is een bijzondere datum voor Bredanaar Kees Wouters. Dan viert hij zijn 50(!) jarig werkjubileum bij de Albert Heijn. Wouters zal voor veel Bredanaars dan ook een bekend gezicht zijn. Hij werkte onder andere op het Valkeniersplein, Heksenwiel, de Burcht en is de laatste jaren te vinden op de groenteafdeling bij Crogtdijk. “Het is inderdaad wel bijzonder; vijftig jaar ergens werken”, vertelt Wouters. “Maar voor mij is het echt omgevlogen.”

De groente-afdeling is het visitekaartje van iedere Albert Heijn. Het is immers de eerste afdeling die je tegenkomt wanneer je de winkel binnenkomt. Bij Albert Heijn Crogtdijk is die afdeling de verantwoordelijkheid van Kees Wouters (65): Een enthousiaste werknemer met een enorme bak aan ervaring. Want op 2 september viert hij zijn 50-jarig werkjubileum bij de supermarktketen. “Het is eigenlijk echt omgevlogen”, vertelt Wouters met een brede lach. “En ik wil ook nog niet gaan stoppen, hoor. Ineens van 32 uur werken naar niks? Dat zie ik niet zitten.”

Kees Wouters begon zijn carrière bij de supermarktketen op zijn 16e. “Ik had niet zo’n zin om verder te leren, maar thuis gaan zitten was natuurlijk ook niets. Toen ben ik gaan solliciteren bij de Albert Heijn aan het Valkeniersplein. Daar was mijn moeder bij, dat weet ik nog wel”, vertelt Wouters. Hij werd meteen aangenomen en kon aan de slag. “Dat was afzien, hoor. In die tijd moesten we nog handmatig lossen. Daar had je flinke spierballen voor nodig. Dat soort dingen zijn echt enorm veranderd in de afgelopen vijftig jaar.”

Wouters wisselde meerdere keren van vestiging. Hij werkte in heel grote filialen en heel kleine. “Die kleine supermarkten zoals je ze vroeger had, vond ik wel heel leuk. Dat was echt heel persoonlijk.” Wouters werkte onder andere in Heksenwiel, De Burcht en de Nieuwstraat. Ook verliet hij een tijdje Breda om te werken in de vestiging in Oisterwijk. “Ook dat was een leuke ervaring. Ik heb daar vrienden aan over gehouden die ik nog steeds spreek. Maar het liefste werk ik gewoon in ‘mijn’ Breda.”

Jubileum

Dat zijn 50-jarig werkjubileum bijzonder is, ziet Wouters zelf ook wel in. “Jubilarissen van 25 jaar of 40 jaar zien we nog wel veel voorbij komen. Maar 50 is inderdaad wel uniek”. Toch haalt hij het zelf echt met gemak. Want ook na zijn jubileum op 2 september gaat hij ‘gewoon’ door bij Albert Heijn Crogtdijk. “Ik heb ook nooit getwijfeld over stoppen. Geen moment.” En van overstappen naar een andere supermarktketen is al helemaal geen sprake. “Nee, absoluut niet!”, zegt Wouters stellig. “Ik heb echt blauw bloed, zoals we dat bij Albert Heijn zelf noemen!” Dat wordt lachend bevestigd door supermarktmanager Robin Brosens. “We zijn enorm blij met Kees. Hij is heel gedreven, en doet alles wat een jonge vent ook doet. Hij is natuurlijk echt een brok ervaring, en een enorm mooi voorbeeld voor de jongeren die bij ons werken.”

Op donderdag 2 september wordt het jubileum van Wouters uitgebreid gevierd met familie en (oud)-collega’s in het Karrewiel in Bavel. Vervolgens zal Wouters het jubileum nog vieren met zijn familie tijdens een mooie vakantie op Kos. En daarna is hij ‘gewoon’ weer op de groenteafdeling van Crogtdijk te vinden.