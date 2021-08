Tientallen vrijwilligers maken stad schoon tijdens World Clean-Up Day

BREDA - Ook dit jaar is er weer worden de Singels en oevers van Breda weer schoongemaakt. Op zaterdag 18 september staat de ‘SUP en Jog Clean-up Schone Singels en Oevers’ World Clean-up Day-editie op de planning.

“Breda is een prachtige stad om vanaf het water te ervaren. Onze singels zijn een geweldige attractie voor zowel degenen die in de stad wonen als de bezoekers”, aldus de organisatoren van de clean-up actie. “Helaas hebben we een probleem met vervuiling van onze waterwegen. Afval is niet alleen zichtbaar in het water, maar ook op de oevers. We kunnen hier samen verandering in brengen!” Kristina Morros en Ron Bekker zijn de organisatoren van regelmatige cleanup evenementen. De opruimacties zijn elke maand en kunnen mensen gratis meedoen. Voor World Clean-up Day helpt burgemeester Paul Depla ook een handje.

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt meedoen: sluit aan bij Ron voor plogging (joggen terwijl je afval opruimt) of doe mee met de SUP clean-up, op het water, met Kristina. Dit kan met SUP, kayak, kano of boot. Als je er zelf een hebt, mag je die ook gebruiken. SUP ervaring is wel vereist als je per SUP meedoet. Ron Bekker van Runnerscafe en Kristina Morros van Soul Vibrations Yoga,SUP, en Wellness staan voor een leuke, actieve en sociale manier om te helpen Breda schoon en gezond te houden en roepen iedereen op om mee te doen. Deelname is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. Dat kan via ron@runnerscafe.nl of kmorros@gmail.com..