Kinderen spelen terwijl ouders drankje doen: Grote Markt krijgt waterspeelplek

BREDA - Op de Grote Markt in Breda, voor het bordes van het stadhuis, komt een waterspeelplek. Kinderen kunnen dan spelen, terwijl de ouders op het terras zitten. “Een ideale plek om inwoners en bezoekers verkoeling te laten vinden in het centrum van de stad.”

Uit onderzoek blijkt dat de Grote Markt behoort tot één van de warmere plekken van de stad. “Een ideale plek dus om inwoners en bezoekers verkoeling te laten vinden door het gebruik van een waterspeelplek”, aldus de gemeente. Om de binnenstad aantrekkelijker en klimaatrobuust te maken bij warm weer, moeten er meer plekken komen waar kleine en ‘grote’ kinderen kunnen spelen met water. In de binnenstad is nu één waterspeelvoorziening op het Kasteelplein, die veel gebruikt wordt. “Een extra reden om de waterspeelvoorziening later dit jaar op de Grote Markt aan te leggen.”

Voor de aanleg van de waterspeelplek wordt er eerst een archeologisch onderzoek uitgevoerd op locatie tussen maandag 6 en woensdag 8 september. Voor het onderzoek wordt een graafmachine gebruikt. Na afloop wordt de bestrating weer teruggebracht. Cafés, restaurants, winkels en woningen blijven tijdens het onderzoek gewoon bereikbaar.

Cool Towns

De waterspeelplek op de Grote Markt wordt aangelegd in het kader van het Europese project Cool Towns. Breda is een van de partners in dit project. In het project wordt onder meer onderzoek gedaan naar hittestress, worden fysieke maatregelen gerealiseerd in de openbare ruimte en wordt het koelend effect hiervan gemonitord. Breda heeft in de aanvraag aangegeven om in het centrumgebied diverse maatregelen uit te voeren die de hitte in de stad terug brengen en de stad meer aantrekkelijker en robuust maken. De maatregelen worden samen met de Interreg-partners bepaald en moeten direct gerelateerd te zijn aan hitte(stress)



Bijschrift - Waterspeelplaats op Kasteelplein Foto: Henk Voermans