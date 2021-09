Eerste Huh? Parade vindt in Breda plaats

BREDA - De allereerste Huh? Parade zal plaatsvinden in Breda. Vorig jaar werd er ook al een meldpunt van dezelfde organisatie geopend. Het doel is mensen er bewust van maken dat het oké is om dingen niet te begrijpen en vragen te stellen.

Breda heeft een primeur te pakken met de allereerste Huh? Parade. Wellicht komt het je nog bekend voor aangezien er vorig jaar een meldpunt voor onduidelijke zaken werd geopend. Daarnaast stonden er ene tijdje gele kliko’s waar je je vragen in kon gooien. Het doel van de organisatie hierachter is om mensen er bewust van maken dat het oké is om dingen niet te begrijpen en vragen te stellen.

De parade vindt aankomende donderdag plaats tussen 13:00 uur en 17:00 uur en zal op meerdere locaties zijn. Je kunt bij de parade rennen van het kastje naar de muur of op de foto met een onbegrijpelijk figuur. Je maakt hiernaast persoonlijk kennis met de Taalambassadeurs die vertellen hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven.

Amphia Ziekenhuis legt uit hoe je het gesprek met de dokter gewoon mag opnemen. En op het stadskantoor willen ze jouw tips over digitaal communiceren. Maar er is nog veel meer te doen.

Volledig overzicht locaties

Bibliotheek Nieuwe Veste, Molenstraat

1. Wil je beter leren lezen of schrijven? Of zoek je hulp bij digitale brieven en formulieren van de overheid? Bij Bibliotheek Nieuwe Veste helpen ze je eenvoudig verder.

Oude Vest

2. Durf jij Huh? Wat bedoelt u? te zeggen? De taalambassadeurs van het Taalpanel vertellen over hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven.

3. Heb je hulp nodig? Maar loop je van het kastje naar de muur? Bel 076-525 1515. Zorg voor elkaar Breda wijst je de weg.

4. Iedereen in Breda mag Huh? zeggen. Wil jij of jouw organisatie ook meedoen? Vraag het bij het informatiepunt.

Waterstraat

5. In de Inspiratiebus vind je de hulp en zorg van de toekomst. Geen gekke robots. Wel handige snufjes en oplossingen die het leven eenvoudiger maken.

Binnenstad Breda

6. Onbegrijpelijke figuur in de binnenstad. Durf jij samen op de foto of op TikTok met kunstenaar Re-chell?

Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan

7. Verdwaal jij ook digitaal? Snel iets regelen op de computer kan lastig zijn. Gemeente Breda werkt aan eenvoud. Help jij mee? Kom langs en deel jouw goede tips.

Amphia, Molengracht

8. Beter de dokter begrijpen? Neem het gesprek op om terug te luisteren! Amphia legt uit hoe je dat vraagt en regelt. Heel eenvoudig voor iedereen.

Huh? Parade

De Huh? Parade is een initiatief van 20 organisaties die zich inzetten om Breda eenvoudiger te maken. Ze roepen heel Breda op, om ook mee te doen. Bijvoorbeeld door tijdens de Parade ‘onbegrijpelijke dingen’ te melden. Bij één van de knalgele meldpunten.

De Huh? Parade vindt plaats tijdens de week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid.