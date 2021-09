Campagne ‘Geen rommel in je Trommel’ van start: ‘Op jonge leeftijd al goede gewoontes aanleren’

BREDA - De scholen zijn weer van start gegaan. En met die start is ook de campagne ‘Geen rommel in je trommel’ gelanceerd. “Want als kinderen gezonder eten en drinken, voelen zij zich fitter en hebben zij meer energie om goed op te letten.”

Gezond drinken en eten is belangrijk om goed in je vel te zitten. En om ouders daarbij te helpen is de campagne ‘Geen rommel in je trommel’ in het leven geroepen. Met het begin van het schooljaar, ging deze actie van start. Wethouder Gezondheid, Miriam Haagh gaf vandaag het officiële startsein en overhandigde het eerste boekje aan een ouder.

“De meeste mensen zijn zich steeds meer bewust van de gevolgen van ongezond eten, zoals overgewicht en hart- en vaatziekten. Om ziektes op latere leeftijd te voorkomen is het goed om op jonge leeftijd al goede gewoontes aan te leren”, aldus de wethouder. “De actie ‘geen rommel in je trommel’ geeft kinderen en ouders hiervoor tips en ideeën. Want, hoewel we gelukkig steeds beter weten wat gezond en minder gezond is, kunnen we allemaal nog wel wat tips gebruiken. En wanneer kun je daar nu beter mee starten dan het begin van het schooljaar. Een mooie kans om gelijk te zorgen voor een gezonde lunchtrommel op school.”

Gezond, makkelijk en niet duur

In de broodtrommelboekjes staan weetjes, tips en voorbeelden over wat je je kind mee kunt geven naar school. Het boekje laat zien dat gezond ook zeker makkelijk kan zijn, en niet veel hoeft te kosten. Niet alleen de lunch is in het boekje meegenomen, maar er staan ook tips in voor een gezonde pauzehap of traktatie. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het belang van water drinken. De boekjes zijn een initiatief van JOGG-Breda in samenwerking met GGD West-Brabant, JOGG Zuid Holland Zuid, GGD Zuid Holland Zuid, Jong JGZ en het Voedingscentrum.

LIDL

Verschillende LIDL winkels in Breda ondersteunen de actie. Bij de LIDL op de Kesterenlaan staat er op 6, 7 en 8 september van 10.00 tot 15.00 uur een diëtist in de winkel. De diëtist deelt de boekjes uit en gaat met ouders in gesprek over gezonde voeding. Ouders ontvangen dan ook een voucher met korting op verse groenten en fruit. Ook via andere LIDL winkels, via consultatiebureaus, in de wijk en via scholen in Breda worden de boekjes verspreid.