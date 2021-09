Regenboogbank teruggeplaatst na laatste bekladding: Bo Diversity ‘bewaakt’ bank om signaal af te geven

BREDA - Na bijna twee maanden is vandaag de regenboogvlag teruggeplaatst op het bankje in Park Valkenberg. Om te voorkomen dat de bank opnieuw doelwit wordt van vandalen, bewaakt Bo Diversity samen met ander partijen de bank.

In oktober 2020 werd geplaatst als vervanging van het vervaagde regenboogpad in het Valkenberg. Het bankje staat voor tolerantie en acceptatie. “Breda is een regenbooggemeente, en wij willen aan dit onderwerp het hele jaar door aandacht geven”, liet wethouder Miriam Haagh tijdens de onthulling weten. “Iedereen moet hier zichzelf kunnen zijn. Het regenboogbankje maakt het onderwerp zichtbaar, het trekt de aandacht en hopelijk triggert het mensen om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Wij wilden hier niet zomaar een regenboogbankje zetten, hiermee willen wij mensen aan het denken zetten.”

Een maand na de plaatsing van het bankje werd het voor de eerste keer besmeurd. Vervolgens bleef het maanden rustig rondom het bankje, maar op 1 juli was het opnieuw raak. De ‘vlag’ die over de bank hangt werd bruin gekleurd om de regenboogkleuren te verbergen. Het bleef niet bij deze actie. Twee weken later werd het bankje door vandalen zwart gemaakt en gedeeltelijk vernield, de week daarna werd er opnieuw een bruine substantie over de vlaggen gesmeerd. Daarna moest de vlag tijdelijk gedemonteerd worden van het bankje voor onderhoud. “Vanmorgen is de regenboogvlag gedemonteerd van de bank. Deze wordt verstevigd en gladder gemaakt zodat hij beter te reinigen is”, liet de gemeente Breda op woensdag 14 juli weten.

Vandaag was het dan eindelijk zo ver, na bijna twee maanden werd de vlag teruggeplaatst op het bankje. Daarom bewaakt BO Diversity aankomende nacht samen met andere partijen de regenboogbank om als stad het signaal af te geven dat LHBTI+ fobie en vandalisme niet wordt geaccepteerd. “Want in Breda mag iedereen zichzelf zijn, en iedereen is welkom”, aldus de gemeente op Facebook. Bo Diversity heeft van 20.00 uur tot 08.00 uur een programma opgesteld. Zo gaat Bo Diversity tussen 20.00 en 21.00 uur in gesprek met Burgemeester Paul Depla en wethouder Miriam Haagh over het plaatsvinden van LHBTIQ+ vandalisme in Breda, de huidige zichtbaarheid van de gemeenschap en een blik in de toekomst wat we als stad beter kunnen doen. Vervolgens gaan ieder uur hotsts met elkaar in gesprek over een specifiek thema tijdens de ‘thema talks’. In de nachtelijke uren worden informelere thema’s besproken tijdens ‘spill the tea’. Via rainbow-radio.nl kan de hele avond en nacht een livestream gevolgd worden.