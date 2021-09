Gemeente gaat verkeerslichten op drukste voetgangersoversteek vernieuwen: ‘Verkeer blijft mogelijk’

BREDA - De verkeerslichten bij de voetgangersoversteek van de Houtmarkt/Karnemelkstraat met de Ginnekenstraat/Eindsstraat worden vernieuwd. De voorbereidingen hiervoor gaan aanstaande maandag van start. Dat schrijft de gemeente Breda op Twitter.

Het is misschien wel het drukste voetgangersstoplicht in de stad, die waar shoppend Breda vanaf de Eindstraat de Ginnekenstraat in loopt. Bij datzelfde stoplicht rijden ook bussen, auto's, fietsen en scooters van de Karnemelkstraat de Eindstraat in. De stoplichten daar werken dus hard en zijn daardoor aan vervanging toe. Daarom gaat de gemeente de verkeerslichten op dit kruispunt vernieuwen.

Aankomende maandag 13 september gaan de voorbereidingen van start. Die duren tot vrijdag 17 september. Het daadwerkelijke ombouwen gebeurt op maandag 20 september. Op die dag zijn de verkeerslichten daarom buiten werking. Gelukkig wordt het kruispunt niet afgesloten. Automobilisten, buschauffeurs, fietsers en voetgangers kunnen gewoon hun weg vervolgen. Wel zullen er verkeersregelaars aanwezig zijn om hierbij te helpen.