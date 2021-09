CDA: ‘Park Valkenberg is aan het afglijden, mensen voelen zich onveilig’

BREDA - Het gaat niet goed met Park Valkenberg. Dat stelt Christine de Moor van het CDA. Zij stelt in vragen aan het college de situatie in het park aan de kaak. Het mooie park zou aan het ‘afglijden’ zijn door overlast van onder andere drugsgebruikers. Steeds meer mensen voelen zich onveilig in het park.

Park Valkenberg is een belangrijke plek voor Breda. Niet alleen als groene ontspanningsplek voor veel Bredanaars, maar ook als entree van de stad. Het is dan ook zeer kwalijk dat de overlast in het park groot is, stelt De Moor. “Buurtbewoners zien het park afglijden”, stelt zij. “Er is veel overlast van drugrunners, gebruikers en dealers. Niet op de afgelegen plekken, maar volledig in het zicht van iedereen, op klaar lichte dag. Vooral tussen 16.00 – 20.00 uur, en zeer dicht bij de kinderspeelplaats. Ook het T-huis ondervindt hier veel last van. De werknemers voelen zich onveilig als ze naar hun werk gaan, ze worden nageroepen, lastig gevallen.”

Ondanks het feit dat de bewoners vanaf het begin, toen de gebruikers en dealers weer posities aannamen in het park, meldingen hebben gemaakt, hebben zij het gevoel dat hier weinig tot niets mee gedaan wordt, als De Moor. Het raadslid kaart de problemen aan bij het college. Zij wil onder andere weten hoeveel meldingen er zijn binnengekomen, en hoe er met de meldingen wordt omgegaan. De Moor wil dat de gemeente met een duidelijk en concreet plan komt om de verpaupering aan te pakken.